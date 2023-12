Persiguen a un hombre en Antequera tras mostrar sus genitales a niños en un partido de fútbol

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar a un hombre que mostró presuntamente sus genitales a menores y se practicó tocamientos durante un partido de fútbol en un polideportivo de Antequera (Málaga) en la mañana del pasado sábado.

Según los testigos, el individuo fue ‘cazado’ mientras mostraba sus partes íntimas desde la grada y uno de los padres le recriminó su actitud impúdica. Tras los reproches, el hombre abandonó las instalaciones y se dirigió a su coche para huir del lugar, pero un padre decidió perseguirle mientras alertaba a las autoridades.

En un vídeo difundido en redes sociales, se observa al exhibicionista dar marcha atrás unos 100 metros mientras un hombre va tras él: «Éste es el coche y éste es el tío, sacándose la picha delante de los niños. Ahí va corriendo porque le he dicho que estoy avisando a la Policía. ¡Llama al 112!», le dice a su acompañante, mientras toca el claxon intentando evitar la fuga del individuo. «¡No te vayas campeón, no te vayas. Yo voy detrás de ti!», se le escucha gritar al tiempo que graba la persecución con su teléfono móvil.

El presunto autor logra enderezar su vehículo y acelera por las calles de Antequera intentado despistar al padre, que relata a las autoridades lo ocurrido: «Hay un hombre que va sacándose la picha delante de los niños. Estoy en Antequera, detrás de él. Necesito una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía».

Durante la persecución, el exhibicionista se salta un stop y se adentra en las rotondas a gran velocidad: «Está metido en la carretera y no hay quien lo pille. Lleva un coche de alquiler y he cogido la matrícula, pero ya mismo lo voy a perder. Vaya, que lo pierdo por no reventarle la cabeza», describe el conductor al 112.

Tras realizar varios adelantamiento indebidos para dejar atrás al padre, éste le pierde la pista en una rotonda, aunque ya ha aportado a las autoridades los detalles del vehículo (marca y matrícula) en el que viajaba el presunto autor.

Posteriormente, el progenitor interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, que ya tiene en su poder el vídeo de la persecución, según detalla Europa Press. Los agentes han activado un dispositivo para localizar al sospechoso, aunque todavía no ha sido arrestado.