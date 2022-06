«¿Pero qué día se tiene que ir a votar?» se preguntaba este sábado, de camino al mitin de Alberto Núñez Feijóo, un taxista de Málaga. Y los profesionales de ese sector, seguramente de los más enterados de la actualidad, y unos buenos transmisores de información, no son los únicos que se hacen esa pregunta. A una semana para el 19 de junio, fecha elegida por el presidente Juanma Moreno para renovar el parlamento andaluz, muchos votantes todavía no se han enterado que están llamados a las urnas. La campaña de perfil bajo que están haciendo los partidos, que dejan atrás aquellos tiempos con dos semanas intensas y pabellones abarrotados, tampoco ayudan a ello. No hay ambiente electoral.

Tal es así que en Sevilla, en una parada electoral del PSOE, una ciudadana le pregunta al secretario de Organización Santos Cerdán, al ver la cara de Juan Espadas junto a la papeleta, si «¿ya hay que votar otra vez para el alcalde?». «No señora, ahora hay que votarle para presidente de Andalucía» le responde el número tres del PSOE. Fuera de la capital andaluza, para Espadas, todavía es peor. A falta de siete días para que los electores decidan qué papel va a jugar durante los próximos cuatro años en la política regional, su cara, no resulta nada familiar: «¿y este quién es? se preguntaba un votante de Adra (Almería), uno de los principales feudos socialistas en la provincia. El exalcalde de Sevilla no ha logrado calar entre los votantes.

En un fin de semana clave para lograr revertir los sondeos, que dan como claro favorito a Juanma Moreno, todos los partidos han desembarcado a sus líderes en Andalucía. Aunque el más necesitado, el PSOE de Juan Espadas, sólo ha contado con Pedro Sánchez en un acto el sábado. Pese a que este domingo, el presidente, no tenía agenda. Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han estado en tres y dos provincias respectivamente. Es mucho lo que se juegan todos el domingo día 19 y saben de la importancia de que sus candidatos aparezcan bien arropados en las fotos. La política del siglo XXl va mucho de eso, de imágenes, tuits y sensaciones. De ahí que la mayoría pidan no dejarse llevar por las encuestas. Ni los que les dan por ganadores ni los que les dan cómo perdedores. «A la porra las encuestas, Juan» reivindicaba este domingo en Córdoba el presidente de Asturias Adrián Barbón. En el PSOE defienden que «los sondeos se equivocarán, vamos a ganar». Objetivo de todas las candidaturas: indecisos y abstencionistas. Para asegurar la victoria o mitigar la derrota.

Estrategia

En el ecuador de la campaña varios partidos apuestan por un cambio de estrategia de sus candidatos. El PP, por ejemplo, ha elevado el tono para que nadie se quede en casa. «Sabemos que hará un buen día de playa, pero que nadie se confié pensando que no le vendrá de un voto a Moreno Bonilla» exclamaba el pasado miércoles el candidato a la reelección en Torremolinos. Vox parece haber optado por rebajar el tono duro que, hasta ahora, había empleado su candidata Macarena Olona para no dar alas a la izquierda y movilizar a un electorado que, hasta ahora, transmitía poco interés por estos comicios. De momento la suma PP y Vox, aunque los primeros prefieren gobernar en solitario, es superior a la del resto de partidos juntos.

En la izquierda las cosas se mueven poco. El PSOE, que está experimentando un mayor interés en sus actos que no se traslada a los sondeos, debate si Pedro Sánchez debe estar más presente o no en la campaña. Quien sí ha decidido tener un papel más activo ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que sin partido se ha convertido en el principal apoyo de la presidenciable de la coalición ‘Por Andalucía’ Inmaculada Nieto. Díaz ha multiplicado su presencia a la vez que Podemos, que forma parte de la coalición, se ha ido borrando de la campaña. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, sigue haciendo una campaña plana para afianzar sus votantes más fieles. Juan Marín, de Ciudadanos, cada día está más desaparecido y su partido no parece encontrar la fórmula para revertir la situación.

Debate

La mayoría de partidos confían en el segundo debate electoral que se producirá este lunes en Canal Sur para revertir las encuestas. Los socialistas creen que «Moreno saldrá más agresivo tras estar prácticamente desaparecido en el anterior». Los populares, por eso, no tienen previsto cambiar mucho su estrategia de defender su acción de gobierno durante estos tres años y medio. Aunque eso convierta a su candidato como pared de todos los golpes. Desde el PSOE confían en que «las izquierdas volvamos a ser responsables y no nos ataquemos entre nosotras» ya que «somos consciente de quién es el enemigo». Eso mismo reivindican desde ‘Por Andalucía’ y Adelante Andalucía.