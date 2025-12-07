Parece Laponia pero éste pueblo que parece un cuento de Navidad está en la sierra de Cádiz: mercadillo, zambombas y trenecito

En la sierra de Cádiz el frío ya se nota y aunque este es un lugar que muchos suelen visitar cuando hace mejor tiempo, lo cierto es que cuenta con pueblos que tienen un encanto especial precisamente en Navidad. En concreto hay un pueblo que en estas fechas se transforma. Se trata de Prado del Rey que no necesita nieve para parecer sacado de Laponia: le basta su trazado blanco, sus plazas llenas de vida y un programa navideño que cada año deja a vecinos y visitantes con la misma sensación, la de estar entrando en un pequeño cuento de Navidad.

Desde hace ya semanas, el Ayuntamiento y todos los vecinos han estado preparando la programación de Navidad de este pueblo de Cádiz y lo cierto es que de nuevo, han logrado un programa de lo más completo que ya comenzó hace un par de días. Así, el mes de diciembre se convierte para Prado del Rey en el mes más especial de todos, ese en el que se llena de luces, música y actividades pensadas para todos. Y aunque los pequeños del pueblo son los grandes protagonistas, lo cierto es que no son los únicos. Muchos mayores encuentran en estas celebraciones la excusa perfecta para retomar tradiciones de siempre: el Belén viviente, las zambombas al caer la tarde, la merienda de Navidad. Pequeños rituales que han unido a generaciones enteras y que aquí siguen muy vivos, quizá porque en Prado del Rey la Navidad no es un simple conjunto de eventos, sino una manera de reunir a toda la comunidad.

El encendido del alumbrado extraordinario, celebrado el viernes 5 de diciembre, marcó oficialmente el inicio de unas semanas llenas de actividad. A partir de ahí, el programa no deja prácticamente un día libre: trenecito navideño, mercado artesanal, actuaciones musicales, juegos para todas las edades y, cómo no, la esperada Cabalgata de Reyes, que cada año recorre las calles del pueblo mientras los vecinos se asoman a puertas y balcones para no perderse detalle. Todo en este pueblo de Cádiz está pensado para vivir la Navidad desde la cercanía y la ilusión.

Éste pueblo que parece un cuento de Navidad está en la sierra de Cádiz

El programa navideño de este año para el pueblo de Prado del Rey es especialmente variado y, sobre todo, está muy repartido por distintos puntos del municipio, lo que permite que cada zona viva su propio momento festivo.

La celebración comenzó el pasado viernes con el encendido del alumbrado extraordinario en la Plaza de la Constitución, además de una merienda, un concierto del grupo The Promise y sorpresas para los más pequeños. Ese mismo día y también ayer sábado se pudo disfrutar del paseo en el trenecito Turístico Navideño. Pero la Navidad en Prado del Rey es mucho más así que veamos qué más queda por celebrar en su programa: