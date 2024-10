Paqui, tras el cambio de cárcel del asesino de Barbate: «Tiene privilegios que mi hijo ya no tiene»

Este martes conocíamos que Karim El Baqqali, el piloto encarcelado por arrollar y asesinar a los guardias civiles en Barbate, ha sido trasladado de prisión para que esté más cerca de su familia. El marroquí ha sido trasladado desde la cárcel Puerto II, en El Puerto de Santa María, a la de Botafuegos, en Algeciras. OKDIARIO Andalucía ha hablado con Paqui, la madre de Miguel Ángel, uno de los agentes asesinados, y ha mostrado su rechazo ante un «privilegio» que su hijo, lamentablemente, «ya no tiene».

«Le dan un privilegio que mi hijo ya no tiene. A mí me parece indignante. Yo entiendo que quiera estar cerca de su familia, pero bueno, que la familia vaya donde él esté», lamenta Paqui, que recuerda que Karim El Baqqali «ha asesinado a dos personas, independientemente de que fuesen guardias civiles», porque «debajo del uniforme de mi hijo había una persona, y detrás una familia. Y del otro chico igual. Ha destrozado a varias familias».

«Son muchas vidas, muchas familias. Hay muchas personas detrás de mi hijo», continúa afirmando la madre de Miguel Ángel, que considera que «nos ha cambiado a la vida a todos por una chulería. Porque fue una chulería lo que hizo ese hombre».

«Si me cortan no tengo ni sangre. Es muy duro para una madre vivir esto. Ya que me lo maten ha sido duro, ¿pero ahora esto? Y lo que me queda…», concluya una Paqui que asegura a OKDIARIO Andalucía que seguirá luchando porque se haga justicia.

El Baqqali había sido ingresado en el centro penitenciario gaditano, pero su abogado pidió su traslado para que estuviera más cerca de su familia. Una petición que no fue aplicada, pero que la junta de tratamiento aceptó para que El Baqqali fuera internado en Algeciras, ya que el asesino de dos guardias civiles tiene varios hijos y una pareja embarazada en la Costa del Sol. Ahora, pese a que ya ha sido acercado varios kilómetros a su familia, todo indica que la defensa del marroquí pedirá un traslado definitivo a Málaga, la prisión más próxima a sus vínculos familiares.