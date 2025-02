Okupas agreden e intentan atropellar a un grupo de vecinos de Bailén que intentaron frenar la okupación

Cuando el Estado no da la seguridad que debería, cada vez son más las personas que, por sus propios medios, intentan evitar injusticias que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), a veces, no pueden frenar. Es lo que ha pasado en Bailén (Jaén), donde unos vecinos se reunieron frente a una vivienda para evitar que unos okupas se hicieran con ella. Como resultado, los delincuentes amenazaron a los vecinos y después llevaron a cabo sus amenazas: en pleno cruce de palabras e insultos, un vehículo aceleró a toda velocidad contra el grupo de vecinos intentando atropellarles y acabar con sus vidas. Afortunadamente, lograron refugiarse en los portales a tiempo.

La impunidad con la que se sienten algunos delincuentes está provocando hechos como este que estamos contando. Y es que los okupas no dudaron en intentar embestir a este grupo de vecinos ¡incluso frente a una patrulla de la Policía Local del municipio jienense!

Enfrentamiento

Por todo esto, dos personas han sido detenidas en el municipio tras haber intentado atropellar a vecinos que habían estado presentes en el intento fallido de ocupación de una vivienda. En el enfrentamiento con los vecinos, uno de ellos salió herido de carácter leve tras supuestamente haber sido agredido por los detenidos.

Los hechos han tenido lugar este lunes, sobre las 21:30 horas, en la calle Plácido Fernández Viagas cuando se recibió aviso del 112 por presunta usurpación de una vivienda. La patrulla de la Policía Local se personó en el lugar junto con Guardia Civil, identificándose a dos mujeres como supuestas causantes de los hechos.

Encontrándose aún la patrulla de la Policía Local presente, se escucharon derrapes y voces y observaron un vehículo parado en mitad de la calle, rodeado por un tumulto de personas que intercambiaban insultos y voces, llegando a agredirse.

Allí comunicaron a los agentes que los ocupantes de este vehículo habían intentado atropellar a los vecinos presentes en la zona hasta el punto de que habían tenido que resguardarse en los portales de las casas para no ser embestidos por el vehículo. Al parecer, los ocupantes del vehículo formaban parte del mismo grupo de las mujeres que habían intentado usurpar la vivienda.

Una vez detenidos, los vecinos manifestaron a los agentes que habían intentado arrollarlos cuando se encontraban hablando del intento de ocupación, siendo amenazados en multitud de ocasiones por los detenidos en presencia de los agentes, tal y como recoge la nota remitida desde el Ayuntamiento de Bailén.

El alcalde pide calma

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho (PP), junto al inspector jefe de la Policía Local, Juan Pedro García, ha hecho un llamamiento a la calma a la ciudadanía y ha adelantado que este miércoles, 5 de febrero, se reunirán con los vecinos afectados.

Ante la convocatoria por redes sociales de una posible concentración, Camacho ha hecho hincapié en que no se puede asistir a una manifestación «que no ha autorizado la Subdelegación del Gobierno». «Debemos ser cautos en la resolución del problema; vamos a convocar de forma urgente la Junta Local de Seguridad Ciudadana para adoptar cuántas medidas sean necesarias para resolver esta situación y devolver la tranquilidad a esta ciudad», ha dicho Camacho.

También ha transmitido «tranquilidad» a los vecinos porque «se está actuando de forma minuciosa con esta situación» y se seguirá trabajando para «dar el mejor servicio a nuestros vecinos de forma responsable y sin crear falsas alarmas».

Del mismo modo, ha trasladado su apoyo y agradecimiento a «todos los agentes de Policía Local que no han dejado de trabajar y asumen la responsabilidad, así como a los vecinos que ayudaron a la detención de estos delincuentes».

Por último, ha apuntado que la Policía Local junto con la Guardia Civil «están investigando y vigilando los hechos», al tiempo en que ha incidido en que los presuntos autores se encuentran detenidos.

«No se puede crear alarma social ni difundir especulaciones erróneas que, no sólo no nos ayudan al esclarecimiento de estos hechos, si no que dificultan la labor de nuestros agentes que, incluso excediéndose en sus competencias y por orden de este alcalde, han realizado y están realizando un magnífico trabajo», ha manifestado Luis Mariano Camacho, que también ha transmitido su deseo de pronta mejoría al vecino que resultó agredido.