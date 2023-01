El ‘muñeco de nieve derretido’ se convirtió en el protagonista de la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz. Es el digno sustituto del ‘oso perjudicado’ del pasado año del mágico desfile hasta el que acuden niños y mayores para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar antes de que pasen por nuestras casas, destacando el año pasado en Cádiz el ‘oso perjudicado’ que desfiló por la ciudad gaditana con el cuello completamente dislocado. No volvió este año. Sin embargo, sí se le pudo ver en las calles de Cádiz a principios de semana, invitado por una asociación de vecinos: ahí estuvo el ‘oso con collarín’.

El Ayuntamiento de Cádiz ya advirtió que no iba a ver oso en la cabalgata oficial del 5 de enero, debido a que no querían que se desviase la atención de los Reyes Magos. Así, este año no hubo oso, pero sí encontró reemplazo pronto. El buen humor y las carcajadas corrieron por parte de su digno sustituto: un oso de nieve desinflado.

Los usuarios de las redes sociales encontraron pronto explicación: se había derretido por el buen tiempo. Los más de 20 grados que marcan los termómetros este enero han dejado por los suelos al muñeco de nieve del desfile, explicaron otros. Totalmente fundido. Tanto que lo tuvieron que sacar en medio del recorrido. «Se notó que el pobre no está acostumbrado al calor», analizaron otros usuarios de uno de los grandes reclamos de la cabalgata de los Reyes Magos en Cádiz de 2023. Tras ver cómo se caía, algunos usuarios de las redes achacaron el contratiempo a la posible resaca de la fiesta de Nochevieja.

Simplemente Cádiz ha pasado de nuevo😂😂 pic.twitter.com/0RJxPjLIya — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) January 5, 2023

Sin embargo, a pesar de haber encontrado sustituto, todavía se acuerdan en Cádiz del oso del pasado año en la cabalgata de 2022. Entonces, el oso de la cabalgata de Cádiz fue el gran protagonista. Se le recuerda todavía con varios sobrenombres: ‘oso polar con tortícolis’, ‘oso descoyuntado’, ‘oso dislocado’, ‘oso polar con esguince cervical’, ‘oso violinista’, ‘oso perjudicado’. Levantó sin duda entusiasmo, pero también críticas. Por todo, el Ayuntamiento de Cádiz fue claro este año, como se ha indicado anteriormente. No iban a volver a llamar al ‘oso perjudicado’. En cambio, una asociación de vecinos de la ciudad gaditana del barrio del Mentidero decidió recuperarlo y hacerle salir el lunes, pero con collarín en homenaje al problema que tuvo el pasado año. Junto con su nuevo ‘amigo’ el ‘muñeco de nieve derretido’, se ha viralizado la imagen del ‘muñeco con collarín’ en una salida que realizó el pasado lunes.

Todo a pesar de la gran expectación que había por saber si volvería el ‘oso perjudicado’ al desfile del 5 de enero. Incluso se cursó una petición a través de change.org. Pero, el Ayuntamiento de Cádiz había sido tajante: no se contaría con su presencia y decidieron prescindir del animal «desnucado» que tantas carcajadas había despertado el año pasado y lo mandaron a rehabilitación. No querían chistes.

Una respuesta contundente después de que estos días, en esta semana de Reyes Magos, los usuarios habían esperado con entusiasmo al ‘oso perjudicado’ mientras plagaban Internet con imágenes y vídeos de su posible regreso. Tuvieron que conformarse con el ‘oso con collarín’ y el nuevo amigo ‘el muñeco de nieve derretido’.