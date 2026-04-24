Un joven ganadero de 30 años ha fallecido tras sufrir la cornada de un toro en un encierro durante las Fiestas de San Marcos de Beas de Segura, en Jaén. El suceso ha ocurrido en el desencajonamiento de los tradicionales toros ensogaos, cuando intentaba acceder a la barrera de protección.

Emergencias 112 Andalucía ha informado que recibió el primer aviso a las 19:40 horas por parte de Protección Civil. Se alertaba de un herido por asta de toro en el municipio. La Policía Local informa que el suceso se produjo cuando la víctima trataba de acceder a la barrera de protección en el encierro.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local de Beas de Segura.

Desde la organización de las Fiestas de San Marcos han lamentado este trágico suceso en un comunicado y han trasladado su pésame a familiares y allegados de la persona fallecida.

«Queremos hacer un llamamiento a todas las peñas y asistentes para que muestren su solidaridad, respeto y consideración ante lo ocurrido, manteniendo un ambiente acorde a la gravedad de este triste acontecimiento», han indicado. Además, informan que las actividades programadas para este sábado no se suspenderán, pero sí se guardará un minuto de silencio acompañado por el toque de trompeta.