Moreno: «España no puede permitir ni amnistía ni repetir elecciones, Sánchez ha de aceptar su derrota»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido más que claro con Pedro Sánchez y con Carles Puigdemont en cuanto a las intenciones de investidura del primero y las condiciones para ello del segundo. El ex presidente prófugo de la Generalitat de Cataluña ha explicado que no dará los votos de Junts a Sánchez si no hay amnistía, autodeterminación y un mediador para negociar. Ante ello, Moreno ha calificado estas condiciones de «inaceptables» y ha recordado a Sánchez que «debe aceptar su derrota».

«Las condiciones inaceptables de Puigdemont son un ataque a los cimientos de la democracia y de la convivencia. España no puede permitirse ni la amnistía ni repetir elecciones. La única opción posible es Alberto Núñez Feijóo. Sánchez debe aceptar su derrota», ha espetado Juanma Moreno a través de sus redes sociales.

Las condiciones inaceptables de Puigdemont son un ataque a los cimientos de la democracia y de la convivencia. España no puede permitirse ni la amnistía ni repetir elecciones. La única opción posible es @NunezFeijoo. Sánchez debe aceptar su derrota.https://t.co/IVSAwL8g2a — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 5, 2023

Condiciones de Puigdemont a Sánchez

El ex presidente de la Generalitat y fundador de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, rebaja la euforia del PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Le advierte que sólo podrá lograr sus siete votos tras una negociación que empezará si los socialistas aceptan las condiciones previas que ha impuesto hoy: la amnistía, el reconocimiento del referéndum del 1-O como un ejercicio del derecho de autodeterminación y la figura de un mediador que dé cuenta del cumplimiento de los acuerdos. «No hemos aguantado todos estos años para acabar salvando una investidura», ha dejado claro Puigdemont en una comparecencia en cargada de expectación.

El dirigente separatista ha expuesto este martes en Bruselas sus exigencias para negociar la investidura de cualquier candidato a la presidencia del Gobierno. Unas demandas que sólo son asumibles para Pedro Sánchez, como ha venido demostrando en los últimos años. De momento, Puigdemont avanza que «hoy no existen las condiciones para llegar al gran acuerdo» que reclaman los que «aplicaron salvajemente el 155», tras dejar claro que sólo hay dos alternativas: «Elecciones o pacto con nosotros». Y para el acuerdo, la amnistía, la autodeterminación y el pago de la deuda, tal como avanzó OKDIARIO, son los puntos de partida.

El fundador de Junts per Catalunya ha recordado que «Cataluña es una vieja nación europea» por lo que «ve en su independencia política su única manera de continuar existiendo como nación». Por eso, ha explicado Puigdemont, «si hay acuerdo tiene que ser histórico, un compromiso histórico que ningún régimen ni ningún Gobierno español ha sido capaz de asumir desde la caída de Barcelona y el decreto de Nueva Planta», remontándose así al imaginario independentista que se remonta a 1714.