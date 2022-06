Juanma Moreno, candidato del PP-A a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales narrando la historia de Toby, un perro enfermo que fue abandonado hace cinco años y que el presidente en funciones de la Junta acogió en su casa como uno más de la familia Moreno-Villena.

«Hoy mis hijos me han pedido que le dé protagonismo a un miembro de la familia desconocido para mucha gente», cuenta el popular. Toby es un «precioso» bichón maltés que surgió «por sorpresa» en sus vidas en el año 2017. «Apeareció abandonado, lo llevamos al veterinario y resultó que el chip era húngaro. No sabemos si su dueño era un turista o lo habían perdido. Y como nadie lo reclamaba, al final decidimos quedárnoslo», detalla Moreno. El nombre de Toby lo eligió su hijo menor, que antes descartó otras opciones como Spiderman.

El líder del PP-A recuerda que el animal vino con «un problemita» -un tumor en un testículo-, «pero se lo operamos y afortunadamente lo superó». No fue el único imprevisto. «Parece ser que los dueños le daban mucho dulce y como consecuencia tuvo subidas de azúcar que le dañaron los riñones y le hicieron perder la vista», prosigue Moreno. Ahora, Toby «prácticamente no tiene visibilidad, no ve, pero a pesar de ello es un perro feliz que ha desarrollado un olfato espectacular y es capaz de oler comida a diez metros».

«Es un perro tremendamente cariñoso y estamos orgullos de tenerlo en casa», añade Moreno mientras acaricia al perro y el animal le devuelve el cariño con varios lametones en el rostro. El vídeo intercala las palabras del presidente andaluz sosteniendo a Toby en su regazo con imágenes de la mascota jugando en casa y dando paseos en familia.

Se llama Toby y lo adoptamos en 2017. Lo habían abandonado. Enseguida nos ganó a todos y decidimos quedárnoslo. Ha tenido algunos problemillas de salud, pero los ha superado y es un perro feliz. Uno más en la familia. Estamos orgullosos de tenerlo en casa. ¡Cuidemos de ellos!

El menor de los tres hijos del candidato popular destaca que Toby es un perro «muy bueno». «Aunque esté ciego nos hace mucho caso y cuando quiere jugar nos chupa y nos muestra mucho cariño. Lo que más le gusta es dar paseos largos, aunque se canse mucho. También le encanta que le rasquen la barriga. A mi hermano le cuesta a veces sacarlo por la mañana, pero lo saca. Todos somos responsables», apunta.

Moreno recalca que «tener un sexto miembro de la familia ayuda a los niños no solamente a desarrollar cariño, sino también a entender la responsabilidad que supone tener un animal en casa y lo importante que es cuidarlo y protegerlo». El candidato popular al 19J incide en la importancia «de disfrutar de la compañía y del cariño» que ofrecen los animales, un amor incondicional que la familia Moreno-Villena ha devuelto con creces.