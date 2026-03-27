Moreno cree que todo el sistema «ha fallado» después de que Noelia pidiera la eutanasia por salud mental

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes durante el programa Es la hora de Federico que es necesario «revisar» el sistema, que en su «conjunto» ha «fracasado» en el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que el pasado jueves recibió la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona). Asimismo, ha destacado que la salud mental representa actualmente «un reto poderosísimo» que las administraciones deben afrontar.

Al ser preguntado sobre cómo la Junta de Andalucía aborda los temas relacionados con la salud mental a raíz del caso de esta joven, ha señalado que se trata de «uno de los retos que tenemos como sociedad por delante».

Por otro lado, ha expresado que «tenemos todos la sensación de que el conjunto del sistema ha fallado» en el caso de Noelia, en lo que respecta a «las diversas capacidades que debe ofrecer la administración pública en materia de salud mental, acompañamiento, asesoramiento y también en el ámbito social», ha agregado.

Problemas de salud mental

Moreno ha abogado entonces por «hacer un repaso riguroso e intenso sobre cuáles son los procedimientos» que una administración tiene «para ayudar a las personas que tienen problemas», y ha explicado que desde la Junta de Andalucía se lleva a cabo «una acción concertada entre el ámbito social y el ámbito psicológico de salud mental».

En ese punto, el presidente de la Junta ha señalado que, en su opinión, existe actualmente «una pandemia en el ámbito de la salud o del bienestar mental de los jóvenes», y al respecto ha argumentado que desde la pandemia de Covid-19 se ha visto «cómo muchos adolescentes, como consecuencia de ese aislamiento al que fueron forzados, han derivado en patologías mentales, algunas de ellas muy complicadas».

«Eso, unido a una sociedad individualista como la que, desgraciadamente, estamos construyendo, donde cada vez hay menos cooperación, también debido a las propias redes sociales, que actúan de alguna manera generando muchas frustraciones en muchos jóvenes y mucha soledad, mucho aislamiento, a pesar de estar en una comunidad digital», hace que haya jóvenes que «se sienten más solos todavía».

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz está desarrollando «una experiencia piloto» que pasa por «la conjunción de los servicios sociales a aquellas personas» cuyas familias «no están arraigadas o están desestructuradas, y que podrían potencialmente tener problemas de salud mental», y a quienes se les presta «un acompañamiento, no solamente dándoles las ayudas y los recursos para que esa persona pueda subsistir de una manera digna, sino también, al mismo tiempo, acompañándole frente a la falta de afectividad, de cariño que tienen en etapas evolutivas tan importantes como la infancia y la adolescencia».

En suma, Moreno ha finalizado señalando que cree que «hay todo un reto poderosísimo por delante», que «el sistema ha fracasado y, ante ese fracaso», hay que «revisar todo el sistema, poner muchos más recursos y, sobre todo, que esos recursos estén más interrelacionados» para solventar la «falta» de «coordinación» que, a juicio del presidente andaluz, se da en este ámbito.