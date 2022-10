Molina (Adelante Andalucía) sobre Ana Rosa Quintana: «Es un peligro, es imbécil y es millonaria»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a presentar su programa matinal en Telecinco tras superar un cáncer. Y la izquierda ya rabia con ello. Nacho Molina, que fue diputado autonómico en la pasada legislatura de Adelante Andalucía, ha acusado a la periodista de ser «un peligro público, imbécil y millonaria».

Según explica este comunista, «acaba de salir de un cáncer (espero que para siempre) y arremete contra el incremento de gasto en sanidad e investigación: 1. Es un peligro público. 2. Es imbécil. 3. Es millonaria. 4. Las tres son correctas».

Nacho Molina es alguien muy próximo a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y que siempre ha sido muy polémico y violento (verbalmente) a la hora de atacar a sus rivales políticos.

Vuelta al plató

Era el regreso más esperado de la televisión y Ana Rosa Quintana no ha defraudado, demostrando una profesionalidad que es un ejemplo para todos. La presentadora de El Programa de Ana Rosa tuvo unas breves palabras para devolver el cariño que recibió de todos los que la quieren: «A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho después de santiguarse fuera de cámara. Luego citó el famoso «como decíamos ayer» de Fray Luis de León para dejar atrás casi un año de suplicios. Y tras la emoción del regreso, la frialdad de la crítica. Ana Rosa ha lanzado su primer dardo al Gobierno de Pedro Sánchez: «Es milagroso que en plena crisis, gastemos más que nunca».

Lo de milagroso iba con segundas, porque para milagro su regreso tras un enfermedad tan dura como un cáncer de mama. «Les dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho tras saludar al público. «Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papá me ha hecho llegar un rosario bendecido. (…) He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro».