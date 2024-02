Minutos de silencio en toda Andalucía por los asesinatos de Barbate: «¡Marlaska dimisión!»

Este lunes se han llevado a cabo diferentes homenajes institucionales a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate (Cádiz). En toda Andalucía se han celebrado minutos de silencio tras la tragedia, y en prácticamente todos se ha señalado al Ministerio de Interior y a Fernando Grande-Marlaska por mirar a otro lado en la lucha contra el narcotráfico. Además, los ciudadanos que se han acercado a homenajear a los dos agentes fallecidos han gritado: «¡Marlaska dimisión!».

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha esperado que lo ocurrido en Barbate, donde una narcolancha arrolló a una patrullera de la Guardia Civil provocando la muerte de dos agentes, sirva «de punto de inflexión» y se «recrudezca» la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.

Franco ha apuntado a este respecto que el narcotráfico está haciendo «daño» a esta zona del territorio nacional y que en esta ocasión «deja dos vidas sesgadas y con un dolor, me imagino, que insoportable para las familias».

Este lunes, el municipio linense ha convocado una concentración a las 12:00 horas en repulsa por «los lamentables acontecimientos» que tuvieron en lugar en Barbate el pasado viernes. En ella no estará Juan Franco porque, tal y como ha señalado, participará en el minuto de silencio programado en Barbate a esa misma hora para acompañar al alcalde de este municipio.

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este lunes que «todos nos sentimos solidarios» con la Guardia Civil española tras la muerte de dos agentes de la Benemérita el pasado viernes en el puerto de Barbate (Cádiz) y ha mostrado «condena absoluta» a «los que han causado el asesinato de estos dos servidores de España, de la ley, en definitiva, del cumplimiento de la norma y de la salud pública». Además, ha pedido que se dote a la Guardia Civil de medios: «No entendemos que no se tengan los medios, no se dote de los medios adecuados».

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas tras participar, junto a la Corporación municipal, en un minuto de silencio en memoria de los dos guardia civiles asesinados en Barbate mientras prestaban servicio.

«Todos nos sentimos solidarios con la Guardia Civil española desde que se tuvo la noticia del viernes», ha señalado De la Torre, que ha expresado la «admiración y nuestro apoyo a todos los efectivos de la Guardia Civil, muy especialmente a los que están en esa línea complicada y hasta peligrosa, como se ha visto en Barbate, de lucha contra el narcotráfico».

Ha insistido en que «no entendemos que no se tenga los medios, no se dote de los medios adecuados» y ha incidido en que se tiene que tener «previsto y resuelto» desde «hace tiempo» el reparar las lanchas especiales del instituto armado «con rapidez», lamentando que «las lanchas especiales que la Guardia Civil tiene estén averiadas y no se reparen». «Hay una gran diferencia entre los medios que tienen los narcos y los que tiene la Guardia Civil», ha señalado.

Además, ha agregado que «tenemos que tener también una acción, entiendo, de legislación, punitiva, para que sean más eficaces todos estos esfuerzos que se hacen».

«Creo que es un gran reto, un gran desafío, el que a un Estado democrático de derecho como es España se le hace desde todo este tráfico de drogas desde Marruecos hacia España». Por lo tanto, ha sostenido, «hay que actuar con una mayor eficacia desde el Gobierno en ese sentido y dotar de los medios a la Guardia Civil, que ahí se ha sentido víctima de esa diferencia de medios».

Por otro lado, se ha referido, asimismo, a las declaraciones de la fiscal antidroga de Cádiz y ha sostenido que «llama la atención» que «haya dicho esa afirmación, la hace desde un conocimiento profundo del tema. Por lo tanto, nos sentimos más solidarios todavía con la Guardia Civil que está luchando con los medios inadecuados, no suficientes para hacer frente con eficacia».

Sevilla

En Sevilla, los aledaños del Ayuntamiento hispalense han acogido una concentración con un minuto de silencio, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) y los sindicatos y asociaciones SPLS, CSIF, UGT, CCOO, AUGGC, JUCIL, JUPOL, APSP e IPA, en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en acto de servicio,

La concentración ha contado con la asistencia del alcalde, José Luis Sanz (PP), concejales de todos los grupos municipales (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU), del delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez, de mandos de la Guardia Civil y de otras personalidades como el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

PP

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este lunes que el Ministerio del Interior «ha cursado una orden a la Guardia Civil de no participar en el minuto de silencio que ayuntamientos y diferentes instituciones han convocado este mediodía en memoria de los dos agentes asesinados en Barbate (Cádiz)».

Así, ha censurado este «intento de coacción» por parte del Ministerio y su titular, Fernando Grande-Marlaska, «en un momento especialmente doloroso para la Benemérita y para el conjunto de la sociedad». En este punto, ha recordado que dicho homenaje ha sido convocado por la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El dirigente popular ha trasladado a la Guardia Civil su «solidaridad y su pésame por esta tragedia» y ha lamentado que «numerosos ayuntamientos de la provincia han recibido las excusas de los agentes ante la orden expresa del Ministerio para que no asistan, instándoles a trasladar sus disculpas a las instituciones e indicándoles que, de acudir, deben hacerlo a título personal y no uniformados».

Para Carmona, esta «maniobra» responde al «burdo intento del Gobierno por minimizar la crisis institucional generada por este tremendo suceso». Así, ha alegado en un comunicado que «los españoles y, especialmente los andaluces tienen derecho a saber si estas son las formas que emplea Marlaska para atajar este tipo de situaciones, poniendo el foco sobre los agentes de la Guardia Civil que, en todo caso, son las víctimas».

«Al parecer, Interior ha trasladado esta orden a los agentes y luego la ha revocado, aunque no está claro; lo que sí tenemos claro es la impotencia que han trasladado muchos agentes a las instituciones por no poder participar en este minuto de silencio por sus compañeros asesinados en Barbate», ha concluido Carmona.