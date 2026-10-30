Al menos tres trabajadores heridos leves en la explosión de la Fábrica de Municiones de Granada

Una fuerte explosión registrada este viernes en la Fábrica de Municiones de Granada, situada en el barrio de El Fargue, ha dejado al menos tres trabajadores heridos leves por problemas de audición. La detonación, que se ha escuchado en distintos municipios del área metropolitana granadina, ha provocado un amplio despliegue de efectivos policiales, bomberos y servicios sanitarios.

El incidente se ha producido al filo de las 9:00 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 ha comenzado a recibir numerosas llamadas de ciudadanos que alertaban de una fuerte detonación procedente de las instalaciones industriales. Las primeras informaciones apuntan a que el estallido habría tenido lugar en la zona conocida como el quemadero de la fábrica.

Según fuentes sindicales de UGT, la explosión podría haberse producido durante una de las pruebas que habitualmente se realizan en estas instalaciones. Algo habría fallado durante el procedimiento, aunque la zona se encontraba previamente perimetrada y no había personas en sus inmediaciones. Esta circunstancia explicaría que, pese a la fuerza de la detonación, no se hayan registrado lesiones de gravedad.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el complejo han atendido al menos a tres personas, presumiblemente trabajadores de la fábrica, que presentaban problemas de audición como consecuencia del estruendo. Por el momento, no constan víctimas con heridas graves ni se ha facilitado un balance definitivo de posibles afectados.

La emergencia ha movilizado a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos. La Policía Nacional ha desplegado unidades especializadas de los Tedax, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Policía Científica y Subsuelo, que trabajan en la inspección de la zona para determinar las circunstancias exactas del suceso.

Además, se han establecido dos perímetros de seguridad. El primero tiene como objetivo garantizar la protección del recinto y evitar posibles riesgos derivados de la explosión, mientras que el segundo está destinado a facilitar la asistencia a vecinos y viandantes que pudieran necesitar ayuda.

Otro incidente reciente

La explosión de este viernes se produce apenas 17 días después de otro incidente relacionado con material explosivo procedente de estas mismas instalaciones. El pasado 13 de octubre, un camión que transportaba granadas de mortero de la fábrica volcó en la carretera A-4002, en Granada, y perdió parte de su carga sobre la calzada.

La retirada de las granadas obligó a movilizar a efectivos policiales especializados en el manejo de explosivos para garantizar la seguridad durante la intervención. A raíz del accidente, la Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas.