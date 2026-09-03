Entran en una zona prohibida de la Alhambra para hacer parkour y destrozan un pilar valorado en 12.000 €

La Alhambra de Granada se ha convertido en el escenario de un episodio de vandalismo que podría costar miles de euros. Cinco jóvenes accedieron a una zona restringida del monumento para practicar parkour y uno de ellos terminó derribando un pilar arqueológico, provocando unos daños que los arquitectos del Patronato han valorado inicialmente en cerca de 12.000 euros. La Policía Nacional ya investiga lo ocurrido y trata de identificar a los responsables.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes por la tarde en el entorno del Palacio de Carlos V. El grupo se desplazó hasta una zona que no está abierta al público y que precisamente permanece protegida por albergar restos arqueológicos de especial valor. Allí comenzaron a utilizar las estructuras del conjunto monumental como si fueran un circuito de obstáculos.

El lugar elegido se encuentra frente a la Puerta de la Emperatriz, en el espacio conocido como la Casa de Mufti. Durante los saltos y movimientos propios del parkour, uno de los jóvenes acabó derribando un pilar arqueológico, según han podido determinar los responsables del recinto después de revisar las cámaras de seguridad.

Fueron varios visitantes quienes presenciaron lo sucedido y dieron la voz de alarma a los trabajadores de la Alhambra. La seguridad del monumento comprobó entonces los desperfectos y revisó las imágenes registradas por las cámaras instaladas en el recinto.

Las grabaciones han permitido saber que eran cinco los jóvenes que participaron en la incursión. Además, las cámaras muestran sus movimientos dentro del complejo. El grupo accedió por la Puerta de la Justicia a las 16:09 horas y abandonó el recinto aproximadamente a las 16:26, saliendo por la Puerta de Carros y la Torre de las Cabezas.

Las imágenes serán ahora una de las principales pruebas para tratar de poner nombre y apellidos al responsable de los daños. El Patronato considera que uno de los jóvenes fue quien provocó directamente la caída del pilar y aportó las grabaciones a la Policía Nacional junto con la denuncia presentada este lunes.

Pero hay otro detalle que agrava el episodio: los jóvenes podrían haber tenido intención de grabarse mientras realizaban los saltos. Es decir, la zona arqueológica habría sido utilizada como escenario para realizar una actividad no autorizada y posiblemente registrar las acrobacias en vídeo.

Por ahora no se han producido detenciones. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar e identificar a los integrantes del grupo. Una patrulla de Seguridad Ciudadana ya acudió al lugar el mismo viernes después de recibir el aviso.

El daño económico tampoco es menor. Los arquitectos del Patronato de la Alhambra y el Generalife han cifrado en unos 12.000 euros la primera valoración de los desperfectos. Una factura especialmente elevada, tratándose de un elemento integrado en uno de los conjuntos monumentales más importantes de España.