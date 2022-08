La mejor promoción para las mafias: así narran inmigrantes argelinos su entrada ilegal en Almería

En plena oleada de pateras rumbo a España (más de 1.100 inmigrantes ilegales llegados en la última semana), las mafias siguen lucrándose con este negocio y los vídeos de llegadas exitosas a territorio nacional son la mejor promoción.

El experto en políticas migratorias, Rubén Pulido, ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que los ocupantes de una lancha motora retransmiten el trayecto, con origen en Argelia y posterior desembarco en una cala de Almería. Es la ruta más empleada por las mafias de la inmigración ilegal.

Con una lancha motorizada, la travesía apenas dura entre dos horas y media y tres horas si salen desde Orán, ciudad portuaria del noroeste de Argelia. Este último ejemplo es sólo una de las múltiples «retransmisiones que se vienen haciendo de las llegadas que están teniendo lugar a la provincia de Almería», apunta Pulido a este periódico. Vídeos que se emplean como «soporte de marketing» y del que se sirven las mafias para «vender el éxito» de las llegadas que se van programando desde Argelia.

Las imágenes se publican rápidamente en redes sociales (TikTok, Facebook) y aplicaciones de mensajería instantánea (Telegram, WhatsApp), canales que las mafias de la inmigración ilegal utilizan para hacerlos llegar a potenciales clientes, que pagarán alrededor de 3.000 euros por saltar de África a Europa.

Estos vídeos son «la mejor promoción» para los miles de interesados en comprar este billete. Trayecto sin incidentes, llegada a una cala recóndita y ni rastro de seguridad ni vigilancia. Rápido y sencillo. Éxito asegurado.

Así se entra ilegalmente en Almería 'como Pedro por su casa'. La grabación está acelerada para tratar de resumir la llegada. Se trata de una transmisión donde un grupo de inmigrantes ilegales procedentes de Argelia van explicando cómo acceden ilegalmente a España.

En este caso, teléfono móvil en mano, los inmigrantes narran exultantes su periplo a España. En la lancha viajan una decena de argelinos. Al pisar la cala, besan suelo almeriense y dan gracias a Alá para luego caminar monte arriba y detenerse en la primera localidad costera que se precie. «Muchas veces llevan GPS», remarca Pulido. Saben perfectamente dónde están y adónde deben ir.

El litoral almeriense, con más de 200 pateras recibidas, aglutina gran parte de los 3.500 inmigrantes que han llegado a Andalucía de forma ilegal en lo que va de año. También hay numerosas embarcaciones no detectadas que no se incluyen en los registros.

El citado experto en políticas migratorias detalla a OKDIARIO Andalucía que en algunos casos el patrón de la patera vuelve con ella al país de origen y en otras ocasiones los inmigrantes la abandonan en la costa y lo notifican a las mafias. Si se encuentran operando por la zona, acuden a recogerla. En caso contrario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hacen cargo de ella y la derivan al depósito municipal. Pero el comercio de embarcaciones en Almería relacionada con la inmigración ilegal es un círculo vicioso. Cuando los depósitos sacan a subasta un paquete de neumáticas motorizadas, es habitual que las propias mafias se hagan con ellas. «Siempre vuelven a origen», apunta Pulido.

Este mismo fin de semana, once menores de edad de entre seis y once años fueron localizados en aguas de Ceuta, a un kilómetro de la costa, después de haberse lanzado al mar con intención de cruzar el estrecho de Gibraltar en dirección a costas andaluzas. Salvamento Marítimo se encargó de devolverlos a tierra. Los jóvenes, todos ellos de nacionalidad marroquí, habían emprendido su travesía abortada desde las escolleras occidentales del puerto de Ceuta, donde suelen refugiarse los menores extranjeros no acompañados (menas) que rechazan las medidas de protección del gobierno local, aunque al menos una parte de los embarcados sí estaban acogidos en los recursos que dispone la ciudad autónoma.