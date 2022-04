Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, lleva semanas cargando contra el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP) por la posibilidad del adelanto electoral. Sin embargo, este viernes, en una entrevista concedida a TVE, Marín ha asegurado que la relación con Moreno Bonilla es estupenda: «Somos amigos, compañeros».

Sobre el posible adelanto electoral que tanto asusta a Cs, Marín asegura que «todavía no me lo ha comunicado», en referencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Así, Marín reivindica que el acuerdo entre ambos es que «el primero en saberlo sería yo» y traslada que «de momento no me ha llamado, aquí seguimos ocupados, trabajando, seguimos en el día a día, elecciones de momento no ha anunciado».

En la entrevista, Marín ha descartado, pese a su discrepancia pública con Moreno sobre la convocatoria previsible en junio frente a la opción de hacer las elecciones en octubre, que exista división en el Gobierno andaluz tras poner de manifiesto que «si alguien pretende que haya división en este Gobierno se vuelve a equivocar» y considerar que «algo tan duro como la pandemia nos ha unido mucho más».

El vicepresidente de la Junta ha sostenido sobre sus relaciones con Moreno que «como siempre, somos amigos, compañeros» para asegurar que ambos tienen en común la aspiración de «transformar Andalucía desde dos visiones distintas» y augurar que «va a seguir habiendo relaciones, cada uno con nuestras siglas».

Marín ha admitido sobre el desenlace de la legislatura con la celebración de las elecciones en junio en vez de octubre, dos fechas que el propio Moreno manejó públicamente como posibles para hacer las andaluzas, que «son ya casi cuatro años, estamos terminándola», aunque ha precisado que «nos quedan cosas que acabar» para seguidamente hablar del futuro y plantear el deseo de que «esperamos tener la oportunidad los próximos cuatro años de seguir transformando esta tierra», convencido de que siendo «una de las legislaturas más complicadas, estamos satisfechos, orgullosos del trabajo hecho».

Preguntado si ha asumido el adelanto de las elecciones a junio tras su evidente rechazo, Marín ha sostenido que «he dicho lo que pensaba», reacción que ha reivindicado como «la mayor lealtad en un Gobierno de coalición», antes de reconocer que «la decisión es suya» para reafirmarse en que «quizás no es el mejor momento», así como en «la lealtad de decirle lo que pienso».

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía ha desgranado diferentes razones para desaconsejar el adelanto por cuanto «estamos en un momento de crecimiento económico, estamos desplegando los fondos europeos, Andalucía sigue creciendo al ritmo del 4,5%, el turismo está tirando del empleo, ahí tenemos los datos de la Semana Santa, y por delante tenemos un verano espectacular».

Marín ha descartado que la celebración de elecciones en junio traiga bajo el brazo contar con un Presupuesto para 2023 al sostener que «es una aspiración que nadie garantiza tener presupuesto» después de esgrimir aspectos como «los plazos para constituir el Parlamento».

«Nadie puede garantizar tener presupuesto para 2023 porque haya elecciones», ha sostenido Marín, quien ha recordado entonces que «en Castilla y León han tardado dos meses en conformar Gobierno».