El líder islamista de Coalición por Melilla no se podrá presentar a las municipales por comprar votos

El líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, no podrá presentarse a las elecciones municipales de la ciudad autónoma por su condena por comprar votos a través de planes de empleo en las elecciones generales de 2008 en la que CPM y PSOE iban en coalición. La Audiencia Provincial en Melilla ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por Aberchán para que fuera suspendida su inhabilitación y, de este modo, pudiera presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Algo que finalmente no podrá hacer.

Según el auto judicial, el tribunal formado por tres magistrados ha decidido, con fecha 18 de mayo de 2023, que «dado que el recurrente insiste en los argumentos que ya fueron rechazados en el auto recurrido, damos por reproducidos los argumentos de éste en orden a desestimar el recurso».

La Sala VII de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, de este modo, ha mantenido la inhabilitación con la que fue penado Mustafa Aberchán por el caso voto por correo en 2021 y por tanto persiste la fecha del 30 de agosto de 2023 para que concluya la condena que impide hasta ese momento al presidente de CPM presentarse a cargo público.

Mustafa Aberchán no ha podido presentarse a las elecciones del 28 de mayo como cabeza de lista de CPM, como ha hecho de forma ininterrumpida desde 1996, porque sendas sentencias, una primera a instancia por la Audiencia Provincial y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo, le inhabilitan para ejercicio cargo público durante 30 meses por la comisión de un delito de falsedad documental y dos delitos electorales por el llamado «caso voto por correo», por el que se juzgó la compra de votos a través de planes de empleo en las elecciones generales de 2008 en la que CPM y PSOE iban en coalición.

Además de Mustafa Aberchán, también fue condenado el entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, a la misma pena que el dirigente de CPM, así como a otros 16 procesados, todos afiliados o simpatizantes de PSOE y CPM, que fueron penados por su parte por delitos electorales a penas de entre 44 días y seis meses de multa a 18 euros cada jornada y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de tres meses por cada delito.

En cambio, del total de 29 enjuiciados, once de ellos fueron absueltos. Entre ellos se encontraban el ex delegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar; el ex director provincial del SEPE, Joaquín Arana; el ex secretario de Organización del PSOE, Alonso Díaz, y los ex diputados de la Asamblea de Melilla Celia Sarompas y Amin Azmani.

En el número 1 de la lista de CPM para la Presidencia de Melilla en estas elecciones de 2023, la formación localista ha elegido a la actual consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri Umpiérrez.