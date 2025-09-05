A juicio un ex alcalde socialista de Almería por enchufar a obreros, jardineros, monitores y socorristas

El ex alcalde de Albánchez (Almería), Francisco Martínez García (PSOE), se sentará en el banquillo acusado de contratar personal municipal al margen de la ley y enchufar a jardineros, monitores, socorristas, obreros, albañiles y personal de limpieza. Se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Juzgado de lo Penal n.º 5 de Almería ha fijado para el 13 de mayo de 2026 el inicio del juicio oral.

La Fiscalía también pide ocho años de inhabilitación para la entonces secretaria-interventora, como cooperadora necesaria, por firmar las resoluciones sin poner pega alguna.

Según el escrito de acusación, entre 2011 y 2015 el socialista autorizó 23 contrataciones de personal en el ámbito del sector público, tanto temporales como indefinidas, «sin ninguna convocatoria previa ni prueba selectiva». El ex alcalde actuó con pleno conocimiento de que lo que hacía era ilegal y «restringiendo de facto el acceso de otras personas que pudieran concurrir en condiciones de igualdad».

La Fiscalía sostiene que «era plenamente consciente de que su actuación impedía que otras personas tuvieran conocimiento de la posibilidad de acceder a un empleo público y pudieran acreditar méritos para cubrir esas plazas».

Entre los puestos figuran, entre otros, personal de limpieza, monitores de escuela de verano, socorristas, instructores, peones de jardinería, peones de obras públicas (acondicionamiento de la guardería municipal, arreglo de calles), promotores culturales o albañiles para construir fuentes. Algunos fueron contratados para periodos de varios meses, otros de manera indefinida.

En 2015 firmó tres decretos para fichar empleados sin proceso previo de selección ni convocatoria. Además, los sueldos corrían a cargo de una subvención. La secretaria-interventora habría respaldado dichos decretos «sin formular reparo alguno pese a tener conocimiento de la ilegalidad del proceder». Con estos decretos, el alcalde contrató a dedo a tres personas por periodos de dos meses para realizar trabajos de jardinería, acondicionamiento de mobiliario urbano y limpieza de edificios administrativos.

Afiliado al PSOE desde 1975, según ha reconocido en entrevistas a la prensa local, Martínez fue alcalde de Albánchez durante 28 años, hasta que en las elecciones municipales de 2015 el PSOE y la Agrupación Independiente de Albánchez lograron 238 votos cada uno y una moneda al aire deshizo el empate. El socialista pidió cara, y salió cruz.

El juicio está fijado para el 13 de mayo de 2026 en la sala de audiencias del Juzgado de lo Penal n.º 5 de Almería. Está previsto que arranque a las 11:10 horas, con la citación del Ministerio Fiscal, las defensas, los acusados y los testigos. El procedimiento se enmarca en la política de control sobre las contrataciones públicas realizadas en pequeños municipios almerienses, varios de los cuales han sido objeto de investigaciones similares en los últimos años.

Esta misma semana ha trascendido que el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Granada investigará a la ex alcaldesa de Maracena (Granada) Berta Linares (PSOE) por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. La juez pondrá la lupa en el patrimonio de los familiares y personas cercanas a la socialista para esclarecer si se beneficiaron o no de actividades ilícitas.