Juanma Moreno presume de industria: 25.000 empleos más y un tercio del crecimiento del PIB andaluz

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado este viernes que el músculo industrial andaluz ya supone cerca de un tercio del crecimiento del PIB de la comunidad y ha generado casi 25.000 nuevos empleos en 2025. El sector aporta actualmente el 11% de la riqueza andaluza y se consolida como uno de los principales motores económicos de la región.

Moreno ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la publicación 100 mujeres de la Industria andaluza, celebrada en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. Allí ha subrayado el «buen momento que vive la industria» y el creciente protagonismo de la mujer en un ámbito que considera estratégico para el desarrollo económico y la estabilidad del empleo en Andalucía.

Según detalló el presidente, en las dos últimas legislaturas el número de mujeres ocupadas en el sector industrial andaluz ha aumentado un 44,5%, el doble que la media nacional, situada en el 22,3%. En la actualidad, las mujeres representan el 24,4% del total del empleo industrial en la comunidad. «Los datos son alentadores, pero aún estamos lejos de un acercamiento real de las cifras», señaló.

«Hemos conseguido algo que parecía imposible: incorporar al sector industrial como tercer motor de la comunidad; crecemos más y más rápido que el resto de España», ha afirmado Moreno. A su juicio, la industria «es capaz de generar trabajos de mayor calidad y cualificación» y, además, «no se deslocaliza, tiene fortaleza en tiempos de crisis».

El presidente defiende, en este sentido, que «una sociedad necesita peso industrial para poder avanzar» y ha sostenido que buena parte del crecimiento experimentado por Andalucía en este ámbito está vinculado a la incorporación del talento femenino. En este sentido, ha expresado su deseo de que las mujeres reconocidas en la publicación puedan servir de referencia e inspiración para niñas y adolescentes que están definiendo su futuro profesional.