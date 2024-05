Juanma Moreno insta a Illa a pedir «explícitamente» el apoyo del PP en Cataluña

Juanma Moreno, presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, ha instado este martes al líder del PSC, Salvador Illa, a pedir el apoyo de los populares para ser investido presidente de la Generalitat si es que realmente lo quiere. Bajo su punto de vista, el candidato socialista en Cataluña debería pedirlo «explícitamente» y de manera «formal». Llegado el caso, Moreno advierte de que no vería «con buenos ojos» que el PP pudiera darle su apoyo al candidato de los socialistas catalanes de forma «gratuita».

A la pregunta de si cree que el PP catalán debería «ayudar» a Illa a llegar a ser investido presidente de la Generalitat sin necesidad de «depender de independentistas», Juanma Moreno ha respondido que, de entrada, él es «muy respetuoso con cualquier otro compañero territorial, como a mí me gustaría que fueran respetuosos conmigo», y por tanto serán los populares catalanes «los que tendrán que hablar» de ese posible apoyo.

A renglón seguido, Moreno ha añadido que Illa, del que ha reconocido que ha ganado «ampliamente» las elecciones catalanas, «debería ser el primero que debería pedir» el apoyo del PP si lo quiere, y ha comentado que «no parece razonable» que los populares, «de una manera incondicional, gratuita y buenista, demos los apoyos a partidos políticos que crean cordones sanitarios en torno a nosotros, que nos desprecian a veces desde el punto de vista social y político».

«Desde luego, lo que yo no vería con buenos ojos, y eso es una opinión personal, es que los apoyos sean gratuitos», ha advertido Juanma Moreno para agregar que «esto de que nosotros (PP) les salvemos la Diputación Foral en el País Vasco, los ayuntamientos y después nos desprecien a las 24 horas siguientes, no puede ser, nuestro electorado no lo va a aceptar».

Por ello, el presidente del PP-A ha insistido en defender que, si Salvador Illa «quiere algún acuerdo» con su partido, «lo que tiene que hacer pedirlo por los cauces oficiales y formales, y lo segundo, empezar a respetar al Partido Popular y el programa» de dicho partido, porque, «si no, será prácticamente imposible», ha avisado.

PP Cataluña

Moreno también ha querido valorar que el PP «ha multiplicado por cinco sus resultados electorales» en Cataluña, «ha superado amplísimamente a Vox», y el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, «sigue concatenando éxitos electorales a la espera» de los comicios europeos del 9 de junio, que «van a ser muy importantes para Europa y también para España, y que esperamos y deseamos ganar ampliamente», ha añadido.

Sobre el resultado de las elecciones catalanas, el presidente del PP-A ha opinado que «los ciudadanos catalanes han llegado a la conclusión de que la independencia es una utopía después de la aplicación» del artículo 155 de la Constitución -al hilo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-, «después de la actuación judicial y policial, después del no reconocimiento internacional de nadie», y, «desde el famoso ‘procés’, lo que ha pasado es que Cataluña se ha empobrecido».

Moreno ha agregado que «la autoestima de los catalanes ha bajado», y ha subrayado que Cataluña es una comunidad autónoma que constituye «una potencia económica y social» que quedó «muy tocada y sigue tocada», por lo que él cree que, «colectivamente, Cataluña ha llegado a la conclusión de que la independencia es una quimera que no tiene viabilidad en un marco constitucional ni europeo, y eso es lo que ha reflejado» el resultado de las elecciones de este pasado domingo, «la caída en picado de esa alternativa que es la independencia», ha agregado el líder del PP-A.

El presidente de la Junta ha aventurado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ahora, al calor de unas elecciones europeas» como las que se van a celebrar el 9 de junio en España, «va a intentar decir, de una manera casi espiritual, que es sanador el perdón» que se quiere aplicar con la amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán, algo que no comparte Juanma Moreno, quien ha insistido en defender que, en su opinión, lo que ha ocurrido es que los catalanes «se han dado cuenta de que han practicado un proceso unilateral» que «ha salido claramente mal», y provocó que «un montón de empresas se fueron de Cataluña», además de «una falta de credibilidad de las propias instituciones, un desprestigio de la propia Cataluña».

«Creo que todo eso ha servido de revulsivo para que muchos ciudadanos sepan que la opción independentista no es real ni es viable», ha resumido el presidente de la Junta, que ha sostenido que la amnistía y los indultos concedidos por el Gobierno de Sánchez a condenados por el procés «han dado vida a movimientos políticos que quieren precisamente otra vez vertebrar, a regenerar otro ‘procés’».