Investigan la muerte de un joven malagueño en el río Támesis

La Policía británica está investigando la muerte de un joven malagueño cuyo cadáver fue localizado este pasado martes en el río Támesis a su paso por Londres.

El cuerpo de la víctima fue hallado flotando en el agua, y lo rescataron ya sin vida. Las autoridades han abierto diligencias para esclarecer los hechos, aunque todo apunta a un ahogamiento.

El fallecido, natural de Málaga, se había trasladado a Londres hace unos años y trabajaba en un museo, según informa Diario SUR, que ha adelantado el suceso. No ha trascendido su edad.

Cadáver en el Guadalquivir

Además, el cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado sin vida en el río Guadalquivir, a la altura del puente que une Camas y Sevilla, según informa el 112.

El hallazgo se produjo este miércoles, sobre las 19:50 horas, cuando un usuario alertó de la presencia de un cuerpo en el río.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 061, los Bomberos, la Policía Local, agentes del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y la autoridad portuaria.

La fallecida es una mujer de 65 años vecina de Coria del Río que desapareció el pasado lunes en San Juan de Aznalfarache, según informa Diario de Sevilla. Fue vista por última vez bajando de un autobús. Sus familiares avisaron de que estaba bajo tratamiento por una depresión. La Policía Nacional está a cargo de la investigación.

Es la segunda muerte registrada en 24 horas en el entorno del río Guadalquivir, después de que en la mañana de este miércoles haya fallecido un hombre en el paseo Juan Carlos I. La víctima, una persona sin hogar con varias enfermedades crónicas, no presentaba signos de violencia.