Interior lanza una campaña en redes contra Andalucía por denunciar la indefensión de las maltratadas

El Ministerio del Interior ha lanzado este martes una campaña propagandística en redes sociales para defender el sistema VioGén 2 justo después de que varias comunidades gobernadas por el PP, lideradas por Andalucía, denunciaran fallos graves que han dejado a mujeres víctimas de maltrato sin protección real. En lugar de aportar soluciones o reconocer errores, Interior ha optado por una ofensiva mediática para «desmontar bulos», según ha anunciado el propio departamento de Fernando Grande-Marlaska. Aunque no señalan directamente a la Junta, intentan desmentir, precisamente, las acusaciones vertidas por el Gobierno autonómico de Juanma Moreno.

La campaña se presenta como una colaboración con las Towanda Rebels, un dúo de activistas feministas de internet, y consta de varios vídeos divulgativos que se difundirán en las redes sociales del Ministerio y de las propias divulgadoras. Su objetivo declarado es «fortalecer la confianza en el sistema» y responder a las críticas. Sin embargo, el lanzamiento llega pocos días después de que Andalucía, Galicia y Madrid denunciaran que el sistema VioGén presenta fallos en la comunicación de datos, impidiendo incluso contactar con mujeres en riesgo.

🚨 Avanzamos. Somos perseverantes. Somos #VioGén2. 💡 @interiorgob comienza una campaña en colaboración con las divulgadoras #TowandaRebels para explicar mejoras, mitos desmontados y cómo funciona el sistema. 🌐 https://t.co/7vdjvgvRYh pic.twitter.com/ytjkA4bsHh — Ministerio del Interior (@interiorgob) November 11, 2025

En el primer vídeo, difundido este mismo martes, se subrayan las supuestas «fortalezas del sistema» frente a las críticas recibidas, en una clara alusión a las denuncias presentadas por estas comunidades. El segundo explica los conceptos del Protocolo Cero, el Plan de Protección Personalizado y el llamado Círculo de Fortaleza. El tercero intenta desmentir afirmaciones sobre el uso de inteligencia artificial y el papel de algoritmos en la valoración del riesgo. Por último, el cuarto vídeo se centra en una acción de calle sobre señales de violencia en relaciones de pareja.

La campaña no solo evita asumir responsabilidades, sino que desplaza el foco desde la protección efectiva de las víctimas hacia una operación de imagen institucional. El Ministerio ha implicado a toda su cúpula en el despliegue: desde el propio Marlaska hasta la secretaria de Estado de Seguridad, pasando por altos mandos policiales y responsables del sistema VioGén.

Mientras Interior trata de convencer al público de que el sistema es ejemplar, los gobiernos autonómicos que están en primera línea de la atención a víctimas denuncian justo lo contrario: fallos operativos, falta de coordinación y errores que han puesto en riesgo a mujeres amenazadas. En lugar de escuchar y corregir, Interior responde con vídeos y activismo digital.

Desde el Ministerio se ha recordado que VioGén 2 protege a más de 105.000 mujeres en España, y se ha insistido en que el modelo es observado por delegaciones extranjeras de países como Francia, Reino Unido, Costa Rica o Marruecos. Sin embargo, lo que preocupa a Andalucía no es la imagen exterior del sistema, sino que funcione con eficacia dentro de nuestras fronteras.