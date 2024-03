Ingresan en prisión cuatro ex consejeros de CPM acusados de seis delitos como socios del PSOE en Melilla

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla ha ordenado a última hora de este martes el ingreso en prisión provisional de tres ex consejeros y una ex viceconsejera de Coalición por Melilla (CPM) detenidos por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, malversación y pertenencia a organización criminal, entre otros, cuando esta formación ostentó el Gobierno de la ciudad autónoma en coalición con el PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs) entre 2019 y 2023.

Los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar y la ex viceconsejera Yonaida Sel-lam fueron conducidos durante la noche hasta el centro penitenciario de Melilla, esta última con la posibilidad de salir en libertad con cargos si abona la fianza que se le ha impuesto.

El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y ex consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y ex consejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri, fueron puestos la tarde de esta martes a disposición judicial tras haber sido detenidos dentro una operación contra el que fuera principal partido del Gobierno de Melilla en el anterior mandato.

También fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla el ex consejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la ex viceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también ex diputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Estos cuatro cargos del Ejecutivo de coalición que gobernó Melilla desde junio de 2019 a mayo de 2023, conformado por CPM, PSOE y el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (expulsado de Cs en abril de 2021 acusado por no comunicar a su partido su imputación en un presunto caso de corrupción), forman parte de las seis detenciones realizadas este miércoles por la Policía Nacional en Melilla y Granada.

El quinto arrestado en el marco de la operación Santiago-Rusadir es el presidente de CPM, el islamista Mustafa Aberchán, que, según informó la Cadena Ser, fue detenido en Santander, ciudad a la que acudió para una acción formativa en su condición de médico. Aberchán fue condenado en 2021 a dos años de cárcel y 30 meses de inhabilitación por fraude electoral tras comprar votos por correo a cambio de planes de empleo en las elecciones de 2008.

El sexto detenido sería Mohamed Ahmed, ex consejero de Distritos, cuyo arresto se produjo en su actual lugar de residencia, Granada.

Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según fuentes policiales.