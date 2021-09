Uno de los helicópteros Superpuma del Plan Infoca ha sufrido un accidente durante las tareas de extinción del incendio de Sierra Bermeja (Málaga). Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y sus 19 ocupantes se encuentran bien, tal y como han detallado fuentes de la Junta a OKDIARIO Andalucía.

El accidente ha tenido lugar al levantarse una nube de polvo formada por los trabajos de la maquinaria pesada, lo que ha impedido la visibilidad del piloto del helicóptero. El aparato ha colisionado contra un árbol y ha caído al suelo, sin que se haya producido daño personal alguno.

Cabe reseñar que en la zona del incendio trabajan hasta 51 medios aéreos en un espacio «relativamente» pequeño y junto al trabajo de la maquinaria pesada y los bomberos forestales, por lo que las tareas de extinción y coordinación no resultan en absoluto sencillas

Así, las citadas fuentes han recordado que el riesgo de accidentes aumenta cuanto mayores sean los medios desplegados, de ahí que, según los técnicos del operativo desplegado, haya que ponderar muy bien el uso de estos medios.

Así lo explicaba días atrás el director del Centro Operativo Regional (COR) del Infoca, Juan Sánchez, quien recalcaba que no por tener más medios se combate este fuego de manera más eficaz: «Al final, el tener más medios a veces sólo ocasiona problemas», apuntaba.

Cabe recordar que el pasado jueves falleció un bombero del Infoca en las tareas de extinción del fuego y este domingo dos bomberos más han resultado heridos, si bien uno de ellos ya ha recibido el alta.

Incendio de sexta generación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha detallado este lunes que ahora mismo hay «casi 1.000 efectivos luchando» contra este incendio y 22 aeronaves que pueden llegar hasta a 51 durante el día, y al respecto ha defendido que «pocos incendios en España han tenido y tienen tantos recursos a disposición» como de los que dispone ahora mismo el de Sierra Bermeja.

Ha señalado también que el incendio cuenta con «7.780 hectáreas supuestamente quemadas», que después «habrá que perimetrar, porque en los incendios se producen calvas» con zonas que pueden no haber quedado calcinadas, según ha precisado, y «unos 90 kilómetros de perímetro». Además, hay «1.616 personas ahora mismo evacuadas» por este fuego.

Moreno ha reiterado que «estamos ante un incendio de sexta generación, el primero que se produce en España», y que hasta ahora se habían visto en países como Estados Unidos o Portugal. «Es un incendio muy pero que muy peligroso, porque genera una especie de condiciones climatológicas propias, forma tal temperatura que crea esos pirocúmulos que son imprevisibles y cualquier brigada puede quedar atrapada en cualquier momento», además de que ellos mismos «crean vientos contrarios».

Unos incendios que «técnicamente no se pueden apagar. La capacidad técnica de limitar el incendio en este tipo de incendios no existe», ha lamentado el líder andaluz, quien ha añadido que él mismo ha podido comprobar, montado en un helicóptero, «cómo ha venido un avión, ha echado el agua y, antes de llegar al suelo, se ha evaporado» ese agua porque «hay tal temperatura» en el incendio «que se funde y no llega al suelo, no refresca».

Así las cosas, el presidente de la Junta ha señalado que ante estos incendios «lo primero que tenemos que hacer es aprender, colaborar y cooperar todos», y al respecto ha agradecido la «cooperación de toda España», ya que para combatir este incendio se han sumado medios de todo el país, según ha incidido, y «por supuesto del propio Estado a través de la UME». Por ello, ha querido valorar el «clima de coordinación máxima» reinante, que «es lo importante en este tipo de tragedia».