El guardia del GEAS asesinado en Barbate le salvó la vida a un narco días antes de que lo mataran. Miguel Ángel González, buzo de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Algeciras, acudió a un rescate en alta mar para socorrer a los ocupantes de dos narcolanchas que habían chocado entre ellas y le salvó la vida a un narco que estuvo a punto de morir ahogado.

La intervención de Miguel Ángel y sus compañeros del GEAS para salvar a los narcos de una muerte segura en el mar, tuvo lugar sólo unos días antes de que otros narcos le asesinaran salvajemente en Barbate junto a otro guardia civil de los Grupos de Acción Rápida (GAR).

Miguel Ángel era un recién llegado a Algeciras. Apenas llevaba dos meses de servicio en el GEAS de la Guardia Civil de esa provincia cuando estando de servicio acudió al rescate de los narcos.

Lo confirma Celia, su hermana, a la que siempre llamaba antes de entrar de servicio y cuando acababa su jornada. «Esa noche no me llamó, no tenía previsto trabajar. La tarde que lo mataron iba a ir a visitar un museo de submarinismo en la zona». Efectivamente, tal y como confirman la familia del guardia y fuentes del Instituto Armado, Miguel Ángel no tenía turno, le llamaron porque no había guardias disponibles y acudió voluntario tal y como ha adelantado OKDIARIO.

Guardias que rescatan narcos en el mar

A Miguel Ángel lo mataron los narcos días después de salvarle la vida a uno de ellos. Con toda probabilidad, el narco al que Miguel Ángel rescató del mar conocía a los narcos que días después disfrutaron asesinando al guardia y a sus compañeros en Barbate como demuestran las grabaciones del crimen.

Lo de rescatar narcotraficantes no es algo inusual en aguas del Estrecho, ya que los narcos no dudan en llamar a los guardias cuando ven peligrar sus vidas. Ya sea por un choque entre narcolanchas, como en el caso de Miguel Ángel González, una avería en el motor o falta de combustible, la incesante actividad de los narcos trae consigo accidentes.

Narco rescatado agrede a sus rescatadores

El rescate más conocido de narcos a cargo de guardias civiles tuvo lugar en octubre de 2022 en la desembocadura del río Guadalquivir, una de las principales «autopistas» de entrada en España del hachís de Marruecos.

Fue allí, a primera hora de la mañana cuando la Guardia Civil detectó una narcolancha cargada hasta los topes de fardos de hachís, que había encallado en un arrecife situado frente a Chipiona.

Cuando vieron llegar la patrullera de la Guardia Civil, los narcos se tiraron al agua para escapar a nado. Su tentativa de huida casi les cuesta la vida.

Fatigados por la corriente y helados por la temperatura del agua, los narcos pronto comenzaron a sufrir los primeros síntomas de hipotermia y a vislumbrar una muerte inmediata.

Fueron los guardias de la patrullera los que les salvaron la vida. Como no podían acercarse con su embarcación a los narcos, descolgaron la goma auxiliar, idéntica a la que sufrió el envite asesino en Barbate, y fueron hacia ellos.

Los guardias rescataron a uno de los narcos, pero mientras los guardias intentaban rescataban al segundo, el primero empujó a uno de los rescatadores al agua, y aprovechando que el segundo guardia estaba también en el agua intentando rescatar al otro narco, se llevó la lancha dejando a su suerte en el agua a los dos guardias y a su compañero narco.

Los tres fueron rescatados posteriormente por otra embarcación de la Guardia Civil y atendidos de hipotermia. El primer narco fue detenido tras la revisión médica, mostrando su agradecimiento a los guardias y maldiciendo a su compañero.