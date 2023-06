La Fiscalía pide devolver el caso del secuestro de Maracena al juez instructor para hacer un careo

La Fiscalía Superior ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que devuelva el caso del secuestro de Maracena -que ha costado el cargo a la alcaldesa y al número dos del PSOE andaluz- al Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada. A pesar del aforamiento de Noel López, diputado autonómico y ex alcalde de Maracena, la Fiscalía cree que aún hay margen para que el juez instructor avance en la investigación con más declaraciones y posibles careos a fin de arrojar luz a las contradicciones.

El caso se remitió al TSJA después que el juez y la Fiscalía vieran indicios de la participación en el secuestro del entonces número dos del PSOE andaluz, Noel López, que goza de la condición de aforado.

No obstante, y en contra de lo expuesto por la fiscal del caso, la Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido en su informe al TSJA que el juzgado de instrucción pueda «continuar y agotar la investigación respecto a las dos personas no aforadas», en referencia a la alcaldesa ahora en funciones, Berta Linares (PSOE), que no se presentará a la reelección, y el concejal de Urbanismo en el momento del secuestro, el también socialista Antonio García Leiva.

El Ministerio Público pide que el juzgado que inició la instrucción tome declaración en calidad de investigados a Berta Linares y a García Leiva. El informe señala que se investigue, especialmente, en lo concerniente a la reunión preparatoria que relata el supuesto secuestrador, que en el momento de los hechos era la pareja sentimental de la alcaldesa, y permanece en prisión provisional por este asunto, un encuentro en el que supuestamente «se ideó llevar a cabo las actuaciones delictivas contra la víctima» en una taberna de Maracena el pasado 25 de enero.

También indica que se investigue sobre los contactos posteriores a la liberación de la secuestrada entre el supuesto autor material y Linares, así como la reunión entre ella, el edil de Urbanismo y Noel López, y pide si fuera necesario un careo con el detenido en prisión provisional «en el caso de que se sostengan versiones contradictorias».

Así las cosas, posteriormente y con el resultado de las diligencias interesadas, el Juzgado de Instrucción volvería a elevar, en su caso, nueva exposición razonada ante el TSJA, según han detallado desde la Fiscalía.

TSJA

La Sala Civil y Penal del TSJA abría esta causa especial tras recibir la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada, que también se dirigía contra Linares y García Leiva pese a no ser aforados.

En el auto emitido por la Sala de lo Penal se designó un magistrado ponente encargado de la causa especial y se ordenó la remisión de un oficio al Parlamento de Andalucía para que acreditara la condición de aforado de Noel López, que se apartaba tras abrirse esta investigación de sus funciones como secretario de Organización del PSOE de Andalucía.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, explicó hace una semana que se estaba a la espera de que la Fiscalía se pronunciara sobre la incoación o no de diligencias en la causa especial abierta sobre el secuestro de la concejal socialista de Maracena, y que el alto tribunal empezaría «a trabajar» una vez listo el informe fiscal.