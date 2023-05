Berta Linares, alcaldesa socialista de Maracena, se reunió con su entonces pareja, Pedro Gómez Rosa (el secuestrador de la edil Vanessa Romero), el día del secuestro durante seis minutos. Y no fue en cualquier lugar, sino a la salida de la ferretería donde Gómez Rosa compró el cuchillo y la cinta americana negra que utilizó en el secuestro, tal y como atestiguan las grabaciones de una videocámara. De este modo, cabe destacar que Linares mintió en la rueda de prensa que concedió tras conocerse los hechos, en la que aseguró que el día de autos no se vio con Gómez Rosa. Y no sólo se vio con él en la ferretería, toda vez que consta, por mensajes de WhatsApp, que Linares también le citó en su piso.

Para determinar la existencia de elementos objetivos periféricos que pudieran amparar los indicios sobre la participación de los sospechosos se ha hecho un análisis, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, de los datos obtenidos tanto de grabaciones de cámaras como del análisis de los datos de los teléfonos y del volcado de los teléfonos intervenidos a Pedro Gómez Rosa, secuestrador de la edil socialista Vanessa Romero y ex pareja de la actual alcaldesa de Maracena, Berta Linares (PSOE).

Consta que Pedro Gómez Rosa, al regresar a Maracena en metro, se dirigió al ayuntamiento, lo cual aparece en las grabaciones, y también consta, como indica el informe del Ministerio Fiscal, que a partir de las 11:30 horas del día de autos, tanto Nono como Berta, ya son presuntamente conocedores de los hechos y que Vanessa había conseguido liberarse.

A continuación, Nono intenta hablar con Noel López, número dos del PSOE de Andalucía, realizándose varias llamadas entre ellos a partir de las 12:10 horas y estableciéndose comunicación con Noel, el cual se encontraba entonces en la provincia de Jaén. Sin embargo, minutos después se puede comprobar en las direcciones de los repetidores, que Noel toma dirección Granada. Minutos después, se producirían cruces de llamadas entre Nono (Antonio García Leiva, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Maracena), Berta Linares y Noel López, el cual también llamaría a un abogado, cruzándose a continuación más llamadas del citado letrado, tanto con Noel como con Nono.

En los mismos tramos horarios, tras salir de la ferretería donde Pedro Gómez compra el cuchillo y la cinta americana negra, se produce un encuentro durante unos seis minutos entre Berta Linares y Pedro Gómez Rosa junto al salón de juegos La Roulette, en la localidad de Maracena, terminando este encuentro a las 12:28, tal y como se puede apreciar en las grabaciones de una videocámara.

A las 12:30, Berta regresa al Ayuntamiento marchándose en el vehículo de Nono. Acto seguido, ambos salen del ayuntamiento, como reflejan las grabaciones del parking. Sobre la 13:30, coinciden en la misma dirección de antena de Maracena Berta Linares, Nono y Noel López, volviendo a coincidir los tres más tarde en otra antena de la citada localidad.

Entre la 13:00 y las 14:00, Berta contacta con Pedro Gómez tras varias llamadas telefónicas, enviándole un mensaje de WhatsApp que dice: «A las 14:00 horas nos vemos en mi piso». Los componentes del Equipo de Policía Judicial de Maracena realizaron sobre las 15:32 una entrada voluntaria en el domicilio de Berta, terminado el cual, ésta abandona el domicilio, desplazándose Berta, Noel y Nono al mismo tiempo, hacia Granada localizándose éstos en una zona próxima al despacho del abogado en Granada.