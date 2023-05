Fernández-Pacheco: «Creo que en Bruselas no tenían toda la información sobre Doñana»

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha analizado para OKDIARIO cómo fue la reunión con la Comisión Europea (CE) sobre Doñana de la que tanto se ha hablado. El titular que deja, sin duda, es su sospecha de que en Bruselas no tenían toda la información sobre Doñana. Y eso, lógicamente, apunta al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica, que son los presuntos interlocutores con la CE.

PREGUNTA.- ¿Cómo fue la reunión con Bruselas?

RESPUESTA.- Fue una reunión que se desarrolló dentro de los cauces de la normalidad institucional. Hay que destacar que el comisario tardó cinco días en darnos la reunión y, por el contrario, el Gobierno de España lleva cinco meses sin querer convocar las comisiones bilaterales técnicas que nos permitan, entre los equipos de la Junta de Andalucía y el Ministerio, poder abordar la realidad de Doñana. Pues en cinco días nos dio la reunión el comisario, fuimos a Bruselas, él nos expuso cuál era su parecer, nosotros le expusimos cuál era el nuestro, nos estrechamos la mano y quedamos en seguir analizando los diferentes argumentos y mantener las vías de la colaboración institucional abiertas; lo normal. Desgraciadamente, la Junta de Andalucía esa norma la puede mantener con la Comisión Europea, pero no la puede mantener con el Gobierno de España, porque es difícil colaborar con aquel que se niega a hablar, y esa es la situación que nos estamos encontrando por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

P.- ¿Tenían toda la información en Bruselas sobre lo que pasa en Doñana?

R.- Yo entiendo que no. Tuve la oportunidad de intercambiar con el comisario diferentes pareceres acerca de los pormenores de la proposición de ley. Él, la verdad, estuvo atento, tomó buena nota, me dijo que iba a analizar toda la información que se le había aportado, tanto por escrito como después de la reunión, y nosotros confiamos en que todos esos argumentos le hagan ver lo que realmente busca la Junta de Andalucía y el PP de Andalucía, que no es más que solucionar un grave problema social y hacerlo además de forma compatible con la preservación y la conservación de Doñana.

A nadie se le ocurre que a nosotros se nos pasara por la cabeza poner encima de la mesa una solución que pudiera perjudicar a Doñana. Si el Gobierno de Juanma Moreno es el que más ha hecho por Doñana en toda la Democracia: hemos multiplicado por cuatro los expedientes sancionadores en nuestro ámbito de competencia, estamos invirtiendo para restaurar lo que el fuego se ha llevado, invirtiendo también en la mejora de los ecosistemas, Doñana es una maravilla que tenemos en Andalucía y a nadie se le pasa por la cabeza perjudicarla. Eso sólo está en la cabeza de aquellos que han entendido que Doñana es un buen filón electoral.