El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho durante una rueda de prensa en la cámara baja que Teresa Rodríguez no estaba cualificada para estar en el debate porque no representa a ningún grupo parlamentario existente. » Nosotros hemos estado años reclamando entrar en debates de elecciones donde sabíamos que íbamos a entrar. Donde era obvio que íbamos a entrar incluso con más fuerza que otras formaciones políticas. Sin embargo, ayer sí dejaron participar de una manera completamente irregular a una fuerza política que no tenía derecho», ha dicho Espinosa de los Monteros.

Asimismo, el portavoz de Vox cargó contra la candidata de Adelante Andalucía por calificar a Vox como «brazo político del terrorismo contra las mujeres». «Se atreve porque no tiene consecuencias, se atreve porque a la izquierda se le permite todo, se atreve porque los medios y los demás grupos políticos son de una tolerancia infinita con los más radicales. Se atreve porque nadie le ha llevado la contraria hasta ahora, pero ahora está Vox, ahora está Macarena Olona», ha señalado.

Preguntado por si Olona sólo hablo de temas nacionales y no se centró en los problemas de los andaluces durante el debate en RTVE. Espinosa de los Monteros recordó que la candidata de Vox por Andalucía habló de temas andaluces que repercuten en el resto de la nación. «Cuando hablamos de inmigración ilegal será porque entra más inmigración ilegal por Andalucía que por Asturias. Cuando hablamos de problemas de integración de estos ilegales es porque se produce más en la costa andaluza que en otras provincias del interior. Son problemas que se identifican primero en Andalucía y se trasladan después al resto de España».

Además, el también diputado de Vox, volvió a criticar el parecido entre el Partido Popular y el PSOE. «Un político del PP a lo que más se parece es a un político del PSOE. Es natural que se lleven bien y que estén ya preparando el camino por si acaso en el futuro se tienen que poner de acuerdo», ha afirmado.