El Gobierno de España ha presentado este miércoles la carta de apoyo a la candidatura de Málaga para organizar la Exposición Internacional del año 2027. La capital de la Costa del Sol competirá con otras tres ciudades candidatas: Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia) y Belgrado (Serbia).

La candidatura de España se presenta bajo el lema ‘La Era Urbana: hacia la Ciudad Sostenible’, y de ser ganadora, tendría lugar en Málaga entre el 5 de junio y el 5 de septiembre de 2027.

La carta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido entregada por el embajador de España en Francia, Victorio Redondo Baldrich, al secretario general del Bureau International des Expositions (BIE).

Spain submitted to the BIE today a letter of candidature to organise a Specialised Expo in 2027 in Malaga

— BIE (@bieparis) January 26, 2022