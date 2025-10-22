Intento de secuestro en Córdoba

Dos inmigrantes intentan secuestrar a una niña en Córdoba y quedan en libertad dos días después

Uno de los agresores hirió con un cúter a la madre cuando ella forcejeaba para impedir el secuestro

La Policía los detuvo tras ser alertada y la madre los identificó de nuevo horas después del intento

Policía Nacional. (EP)
Borja Jiménez

Dos hombres de nacionalidad extranjera que fueron detenidos este lunes por intentar secuestrar a una niña con violencia en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba han quedado en libertad con cargos por decisión judicial. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la calle Sanchuelo, cuando la menor se encontraba con su madre y su abuela tras pasar la tarde en un local de la zona. Según el testimonio de la madre, Rosario, ella estaba dando de cenar a la niña sentadas en un poyete cuando dos hombres se acercaron y comenzaron a observarlas. En el momento en que se levantó para recoger los platos, soltó momentáneamente a la menor y, según ha relatado, los individuos «me la quitaron». Acto seguido, comenzó un forcejeo entre Rosario y los presuntos secuestradores.

«Tú puedes matarme, pero a mi niña no te la llevas»

«Me decían que la niña era suya y yo les gritaba y tiraba más fuerte», ha asegurado la madre, quien niega conocer a los agresores. Durante el forcejeo, uno de los hombres sacó un cúter y le provocó tres cortes en el brazo izquierdo. «Tú puedes matarme, pero a mi niña no te la llevas», les dijo en ese momento con determinación, según su propio relato.

La intervención de un vecino resultó clave. Detuvo su coche al presenciar la escena y acudió en ayuda de Rosario, lo que permitió que la mujer pudiera retener a su hija. Tras el intento frustrado, los presuntos agresores huyeron del lugar.

Una llamada a la Policía Nacional alertó de los hechos poco antes de las 22:00 horas, y los agentes lograron detener a los sospechosos en una zona cercana. Sin embargo, alrededor de dos horas y media después, uno de los implicados volvió a aparecer por el lugar del intento de secuestro «como si nada y con una cerveza en la mano», según declaraciones de la madre a Diario Córdoba, que lo identificó mientras estaba aún frente a su vivienda.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha señalado que el caso está judicializado y que la Policía Nacional continúa con la investigación. Los detenidos ya han prestado declaración y se siguen practicando diligencias.

A pesar de la gravedad del suceso relatado por la madre, la autoridad judicial ha optado por dejar a los dos varones en libertad con cargos, una decisión que ha generado inquietud en el barrio, especialmente entre los vecinos que conocieron el caso de primera mano.

