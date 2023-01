Detenida una polaca de 19 años por la desaparición de una menor de Almería con la que intentó fugarse

La Guardia Civil ha detenido a una joven de 19 años por su relación con la desaparición de una menor de 14 años a la que conoció a través de Internet y que ha podido ser localizada tras cuatro días en paradero desconocido. La arrestada ha pasado a disposición judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Berja (Almería), que este sábado ha tomado declaración a la joven.

La mujer ha aceptado una sentencia de conformidad por la que ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicarse con la menor por cualquier medio.

La investigación imputaba a la arrestada, de nacionalidad polaca, la presunta comisión de un delito de agresión sexual y otro delito de inducción de menor de edad al abandono del domicilio familiar. Tras las diligencias pertinentes, se ha constatado que no ha habido ningún tipo de agresión sexual y la mujer ha sido juzgada, a través de diligencias urgentes, por un delito de inducción al abandono del hogar a una menor.

Detalles del suceso

La Guardia Civil localizó en buen estado en Málaga a la menor antes de que pudiese salir de España con destino a Polonia junto a la detenida. La madre de la niña interpuso denuncia a las 20:30 horas del pasado lunes en el puesto de El Ejido (Almería) e informó de que su hija había salido del domicilio esa mañana para ir al instituto y no había regresado, y de que en el centro educativo le habían comunicado que no había acudido a clase. Indicó que, por el entorno en el que se movía, podría estar con una persona extranjera a la que había conocido a través de un juego en línea, pero de la que no conocía más datos.

Según la Guardia Civil, durante el registro de la habitación de la menor, los agentes encontraron una carta de despedida, así como material informático necesario para avanzar en las pesquisas.

Se abrió entonces un proceso de cooperación policial internacional con las autoridades de Islandia que informaron de que la sospechosa de estar relacionada con la desaparición había viajado hasta Berja para continuar con un «plan establecido que pasaba por la idea de convencerla para abandonar el país».

La menor fue localizada junto a la detenida tres días después en Málaga y traslada hasta dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil donde «se realizó la entrega» a su familia.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado a preguntas de los medios de comunicación en Almería que la sospechosa tenía intención de salir de España con la menor, lo que denotó «una actividad que no se ajusta a la legalidad» al no tratarse de un familiar ni de su representante legal, según ha advertido. «No estaba autorizada para ir con una menor y mucho menos para salir del país».

Según ha especificado, la mujer se alojó con la menor en un hotel de Málaga, desde donde pretendían tomar un vuelto si bien no pudieron hacerlo porque la adolescente «no cumplía con los requisitos» para viajar.

La detenida fue trasladada hasta a Almería para pasar a disposición judicial. De su lado, los agentes investigan a fondo la relación establecida entre la menor y la arrestada.