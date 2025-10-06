Detenida una mujer en Málaga por apuñalar a su novio en el cuello mientras dormía

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 41 años en Málaga por apuñalar presuntamente a su pareja, un hombre de 50 años, mientras dormía. La víctima, que ya ha recibido el alta hospitalaria, presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la pierna.

El suceso tuvo lugar la madrugada del pasado domingo, sobre las 3:30 horas, en una vivienda de la calle Alcalde José María Corona, en el distrito Carretera de Cádiz. Fue la propia víctima quien llamó al 112 pidiendo auxilio.

El hombre presentaba dos heridas de arma blanca en el muslo y otra más en el cuello, aunque esta última no revistió gravedad. Los servicios sanitarios evacuaron al herido al Hospital Clínico Universitario de Málaga. La víctima ya ha recibido el alta médica, según han indicado fuentes policiales a Efe.

La presunta agresora fue detenida por un delito de lesiones en el ámbito doméstico y ambos fueron citados para un juicio rápido en el juzgado de guardia de la capital.

Al parecer, la mujer podría haber actuado bajo los efectos de una mezcla de alcohol y medicación, según apunta El Español, que ha adelantado el suceso.

Este lunes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 83 años en Marbella (Málaga) el pasado viernes. Su marido, de 84 años, fue detenido por la Policía Nacional. La víctima presentaba heridas de arma blanca y no existían denuncias previas por violencia de género.