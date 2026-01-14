Detenida una mujer en Fuengirola por una denuncia falsa contra su ex, que estaba en los calabozos

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) a una mujer de 40 años por presentar una denuncia falsa en la que acusaba a su ex pareja de quebrantar una orden de alejamiento y amenazarla cuando, en realidad, el hombre ya estaba detenido en los calabozos por otra denuncia de ella.

Según ha informado la Policía, la mujer acudió a la comisaría de Fuengirola para denunciar a su ex compañero sentimental, de 64 años, por dos supuestos episodios en el ámbito de la violencia de género. En su relato, aseguró que el 2 de enero, sobre las 20.00 horas, el hombre quebrantó la orden de alejamiento e intentó sobornarla con dinero para que retirase una denuncia previa por malos tratos. También dijo que, poco después, a la 1:30 horas, volvió a aproximarse a ella para amenazarla, por lo que llamó al 112.

Una patrulla acudió de madrugada al aviso y se entrevistó con la supuesta víctima, que manifestó su intención de formalizar la denuncia. Los agentes incluso la trasladaron hasta dependencias policiales para completar el trámite.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que el hombre denunciado llevaba detenido desde las 12:00 horas del 2 de enero en los calabozos de la propia comisaría, tras haber sido localizado y arrestado por otra denuncia de la misma mujer, que relataba otro presunto episodio de violencia de género ocurrido días antes.

Ante esta contradicción, la Policía procedió a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de denuncia falsa. Ambas partes fueron puestas a disposición judicial en la mañana del 3 de enero.