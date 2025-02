Desvelado el robo de las dos valiosas botellas de vino durante los Premios Goya: ¡se las llevó RNE!

La directora del programa de cine de RNE, De película, Yolanda Flores, ha indicado que se llevaron «por error» las dos botellas «especiales» Rioja Edición Centenario al «estar juntos» los stands de la radio pública, donde se hizo el especial de los premios Goya, y el del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que hizo pública la desaparición de estas dos preciadas y valiosas botellas de vino.

Flores ha intervenido en el programa Las tardes de RNE que dirige Lourdes Maldonado, explicando que ha sido hoy cuando «tras desembalar» el material que se llevaron a los premios, que se desarrollaron el sábado en Granada, cuando han visto las dos botellas que desde la DOC Rioja llevan intentando localizar desde el fin de la gala -incluso ha mediado denuncia a Policía Nacional-.

Maldonado ha señalado que las botellas que «llevan cuatro días desaparecidas están aquí, en la Casa de la Radio», a lo que Flores ha añadido que «aunque todo podía parecer una comedia, son cosas que al final no te hacen ninguna gracia».

En este punto, ha recordado que «el sábado ese panel que separaba el set de Radio Nacional de España, donde hacíamos el programa especial De película de la Noche de los Goyas, estábamos al lado del stand -de Rioja- donde se encontraban las dos botellas grandes e iban pasando todos los nominados».

En este punto, ha señalado que incluso «en un momento determinado uno de los responsables de ese stand me pidió que si quería yo firmar porque iban a hacer una subasta benéfica -por el centenario de la Denominación-«, algo que hizo, firmando y poniendo «gracias; felicidades; y besos De película», además de «hacerme una foto».

A partir de ahí, hoy «cuando estábamos comentado todo esto, me llaman de la Casa y me dicen que tenían una botellas de vino grandísimas y firmadas por mucha gente, que no sabían si eran nuestras». En ese momento, ha seguido explicando Flores, «entro en pánico, porque por error veo, al bajar al almacén que son las que estaban buscando».

No obstante, la periodista ha indicado que «si ustedes se hacen una idea de cómo se realiza el trabajo, sepan que montamos allí un set inmenso con bastante material, casi como si fuera una emisora de radio» y «se encontraba junto al panel de los vinos de Rioja, y al desmontar al estar todo embalado lo cargaron todo en los camiones o donde fuera, siendo hoy al desembalar es cuando se han dado cuenta que había dos botellas que no eran nuestras».

Flores, a continuación, ha explicado que «rápidamente he llamado a la Academia de Cine, a donde las llevaremos mañana». Ha insistido que «ha sido un malentendido, y que inmediatamente cuando hemos conocido la existencia de estas dos botellas nos hemos puesto en contacto con la Academia de Cine».

Para concluir, ha señalado que «están en buen estado, y que son maravillosas», para indicar que «espero que hagan una subasta muy buena».

Desaparecidas

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja pidió ayer colaboración para localizar las dos botellas «especiales», de gran formato, de edición especial por el Centenario de la Denominación -que se conmemora este 2025-, con un etiquetado muy especial; una etiqueta dorada, con la marca de Rioja haciendo la forma del cien, indicando ‘Desde 1925’ y la cápsula de lacre también en color dorado- están firmadas por muchos actores, actrices, directores y directoras que protagonizaron la gala del cine español.

Ésta fueron firmadas, la noche de los Goya, por Alejandro Amenábar, Belén Rueda, Carolina Yuste, Juana Acosta, Jorge Drexler, Cayetana Guillén Cuervo o Miguel Bernardeu, entre otros. Todos ellos son «estrellas del cine español» que pasaron por el espacio de Rioja durante la gala de los Goya, muchos de ellos «amigos de Rioja», porque o bien han visitado la Denominación o incluso han sido «embajadores» de la misma.