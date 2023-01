Descartan violencia de género en el asesinato de un senegalés a una mujer en Roquetas de Mar

El hombre senegalés de 30 años que asesinó en Roquetas de Mar a una mujer de 44 no será condenado por violencia de género, tal y como ha comunicado este lunes el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, que ha informado de que la investigación de la Guardia Civil no revela «indicios» de que «existiese relación sentimental» entre ambos.

Martín, quien ha asegurado que la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal (IML) ha confirmado el «estrangulamiento» como causa de la muerte violenta, ha precisado, asimismo, que la información de la que dispone la Policía Judicial «tampoco» arroja «datos» que señalen que el detenido estuviese incluido en el sistema VioGén de seguimiento a mujeres víctima de violencia de género.

El subdelegado ha concretado que la muerte de la mujer, de nacionalidad rumana, no sería un caso de violencia de género de conformidad a lo que establece la ley, sino que estaríamos ante un «homicidio doloso», y ha trasladado que la investigación está pendiente de recibir los «resultados del informe toxicológico».

Martín ha condenado el crimen por el que está previsto que el detenido pase a disposición del juez en «próximas horas» y ha insistido en que no hay datos que indiquen «relación afectiva previa» entre víctima y presunto homicida, de origen senegalés, como «tampoco datos que indiquen que el autor estaba en seguimiento en el sistema VioGén».

Fuentes de la investigación han indicado que el agresor «confeso» sí cuenta con antecedentes, aunque no han precisado por qué. Desde la Subdelegación han precisado que, si bien esta muerte violenta no entraría en los supuestos de la ley 1/2004, sí que es presumible que se contabilice por el Ministerio de Igualdad en oficiales de feminicidios fuera del ámbito de la pareja o ex pareja correspondientes al primer trimestre de 2023.

La detención del joven de 30 años se produjo en la madrugada del domingo en el domicilio de la víctima, ubicado en un edificio de la calle Las Palmeras, en el barrio de las 200 Viviendas, en Roquetas de Mar.

Fue el servicio 112 el que recibió la alerta mediante una llamada del hijo de la fallecida, con quien compartía vivienda y quien informó de que había oído «gritos». A lugar se desplazaron 061 y agentes de la Guardia Civil ante los que admitió haber estrangulado a la mujer «tras haber mantenido relaciones sexuales» con ella.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en nombre de la corporación municipal, ha mostrado su «repulsa y rotunda» condena por el asesinato «en un nuevo acto de violencia machista».

En un comunicado, Amat ha trasladado un mensaje de condolencias y apoyo a los familiares y amigos de la víctima y ha insistido en la «importancia de seguir trabajando de forma conjunta con todas las instituciones para acabar con esta lacra».

«No podemos tolerar más muertes por violencia a las mujeres, debemos acabar con este problema que nos afecta a todos y que debemos combatir a través de la educación y la conciencia social», ha concluido.

Cabe recordar que la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Almería, María del Mar Esparza, a través de un mensaje en su perfil de redes sociales, informó de que el hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) en relación con otra mujer.