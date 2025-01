Denuncian a un tuitero tras el asesinato de una sevillana a manos de Hamás: «Orino y escupo en su cara»

Un usuario de X, antes Twitter, ha sido denunciado por un delito de incitación al odio por sus comentarios publicados en esta red social tras el asesinato de la sevillana Maya Villalobo Sinvany en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás y otros grupos terroristas palestinos contra Israel. Entre otros mensajes, la llamó «cerda», «criminal de guerra», «asesina», «cobarde infanticida» o «colona de mierda».

La denuncia, presentada por la familia de la víctima y de la que se ha hecho eco la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), ha sido admitida a trámite en la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El denunciado, un usuario oculto bajo el nombre O’Manu, publicó reiterados mensajes celebrando el asesinato de Maya, de 19 años, y arremetiendo de forma directa contras sus familiares con mensajes tales como «era una colona de mierda, murió en acto de servicio como una cobarde infanticida», «me cago en su familia y en su madre» o «me cago en su hija genocida».

En la descripción de su perfil, el tuitero, que sigue activo en X, se presenta del siguiente modo (en gallego): «En mi cuenta hay una serie de principios: 1. Soy nacionalista de izquierdas. 2. Feijóo no es un moderado. 3. FCK VOX».

Los mensajes que dan origen a la interposición de la denuncia se produjeron en tres días distintos. El 4 de enero de 2024, en respuesta a un artículo de prensa en el que se anunciaba que la Fiscalía pedía «archivar la investigación del asesinato de Hamás a los dos españoles» (la otra víctima fue el vasco Iván Illarramendi Saizar), el tuitero publicó lo siguiente. «A la mierda, para mí no son ni ciudadanos (…), son unos subhumanos que pueden depositarse en un vertedero del Estado Palestino».

Meses después, el 7 de octubre de 2024, escribió: «Me cago en su familia y en su madre. Que respeten a los que su hija asesinó. Era una colona de mierda, murió en acto de servicio como una cobarde infanticida. Hablad del 6% de la población gazatí exterminada por cerdas como Maya, miserables criminales de guerra». La sevillana, que tenía la doble nacionalidad, estaba realizando el servicio militar obligatorio en una base atacada por Hamás.

En misma fecha publicó otro mensaje dirigiéndose de forma directa a su padre: «Con los subhumanos no tenemos nada que hablar. Me cago en su hija genocida. Me alegro, era una genocida asquerosa que fue eliminada. Dile a su familia que lo estoy celebrando».

El 9 de octubre respondió una publicación en la que se recogían las palabras del padre de Maya tras el primer aniversario de su muerte. «Un año del asesinato de Maya Villalobo en Israel: ‘Era la sonrisa más bonita del universo’», señalaba la noticia. El denunciado publicó: «La sonrisa era la de muchos al ver la eliminación de una asesina cómplice de un genocidio».

El 15 de octubre, en respuesta a una publicación de Público, escribía: «Público sionista. ¿Llorar o empatizar con una asesina de niños? ¡Iros a rascar! Me alegro de que hayan eliminado a esta asesina, lo asqueroso es que los medios progresistas muestran empatía por los subhumanos. Orino y escupo en la cara de todos los sionistas».

Más mensajes «llenos de odio»

El tuitero no sólo publicó mensajes contra Maya y su familia. También cargó contra otras víctimas del ataque terrorista palestino, con «graves manifestaciones antisemitas», según recoge ACOM.

El 18 de diciembre de 2023 difundió varias publicaciones mostrando el rostro de Urija Bayer y Alon Shamriz, asesinados también en los atentados terroristas del 7 de octubre: «Otra cucaracha sionista menos», «¡rañala!» (traducción gallega de sayonara), «¡y que mueran muchos más!», en referencia a Urija Bayer, asesinada a sus 20 años.

Con respecto a Alon Shamriz, rehén asesinado a sus 26 años, escribió: «Otro colono menos, ahora toca orinarnos en sus restos y después defecar en su cara».

Además, el 6 de octubre de 2024, publicó una fotografía editada de Shachar Goldam, también asesinada, en la que aparece una persona orinando en su rostro, acompañado del siguiente mensaje: «Otra sionista eliminada. Es agradable poder meterse con sus fiambres».

El 1 de octubre publicó: «Recoged y volved a los campos de gas pimienta, israelíes subhumanos. Reubicar a esta gente implica la entrada de un virus del odio».

El 5 de octubre escribió: «Putos judíos sionistas. Esperemos que paguen por sus crímenes en Auschwitz. Los israelíes merecen desaparecer y no seguir acogiendo a genocidas y terroristas. Refugiados sí, colonos y subhumanos no». «Quiero reconstruir una cámara de (gas) donde poner a todos los israelíes por crímenes contra la humanidad», publicó días después. Los mensajes han sido ya borrados por el propio autor.

Los denunciantes sostienen que los usuarios de redes sociales «no pueden tener amparo en el derecho a la libertad de expresión la difusión de mensajes que celebren el asesinato de una víctima, ni tampoco el ataque directo a sus seres queridos. Los mensajes de odio del citado usuario no hacen más que intentar demonizar al Estado que ha recibido el ataque y a sus ciudadanos, conscientes de que tal mensaje de odio puede (y de hecho ha podido) generar brotes de tal naturaleza frente a personas israelíes instaladas en España».

La denuncia pide a la Fiscalía el inicio de cuantas acciones sean oportunas en base al ordenamiento jurídico para la «persecución e identificación» del usuario.

ACOM, organización española que promueve la relación entre España e Israel y «lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil», ha afirmado en un comunicado que confía «en que se haga justicia y se aplique la ley con toda su contundencia para quien ha realizado estas premeditadas y cobardes publicaciones, que no buscan sino mancillar la memoria de una española asesinada por terroristas, y que también suponen un ultraje al honor de sus familiares».