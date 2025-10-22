Un cura de Sevilla niega a una joven con síndrome de Down ser madrina en un bautizo: «No está capacitada»

El párroco de Benacazón (Sevilla), José Antonio Morón, ha impedido a una joven con síndrome de Down ser madrina en un bautizo porque considera que «no está capacitada» para ejercer ese papel. Sus padres, indignados, están recogiendo firmas (ya llevan casi 2.600) para pedir la destitución de este cura por «discriminar a personas con discapacidad».

Noelia Vega, de 18 años, fue elegida para ser madrina del hijo de su primo. Ha hecho la comunión y la confirmación, y según defienden sus padres participa activamente en la fe y «encarna con pureza y alegría los valores del Evangelio». El sacerdote sostiene que la rechazó porque los padrinos deben ser plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen en el bautismo, y en el caso de Noelia no ha podido comprobarlo.

En la campaña abierta en change.org, los padres afirman que negarle este derecho a Noelia no es una decisión administrativa, sino «una discriminación cruel e injusta que contradice el mensaje de amor, respeto y acogida que la Iglesia debe representar».

Los padres denuncian que no es la primera vez que ocurre algo similar en Benacazón: «No es un caso aislado. En nuestra comunidad se han producido múltiples actos de exclusión bajo el mismo criterio intolerante». Según explican, personas transgénero han sido «rechazadas o juzgadas por su identidad», personas divorciadas han sido «apartadas» de la vida parroquial y a padres solteros con hijos «se les niega el derecho de bautizar o apadrinar». «Este patrón de comportamiento viola los principios de igualdad y dignidad humana», sentencian los padres, que recuerdan que el Papa León XIV quiere una Iglesia «libre de prejuicios».

Según informa Diario de Sevilla, que ha adelantado los hechos, el pasado viernes el sacerdote citó a una entrevista a la madrina y a los padres del niño que iba a ser bautizado. Para valorar si estaba capacitada para esa función hizo tres preguntas a Noelia: qué es el bautismo, en qué consiste litúrgicamente la ceremonia y si había asistido antes a esta celebración. El párroco concluyó que no contestó correctamente a las dos primeras preguntas, y su veredicto fue que Noelia no era «apta» para ser madrina.

El padre de la joven asegura que esta entrevista no se la hacen a ninguna otra madrina, lo que ya de por sí supone una «discriminación». La madre, en declaraciones a Canal Sur, apunta que el cura ya les puso «impedimentos» para que su hija hiciera la catequesis y tuvieron que irse a otro pueblo.

Las firmas se entregarán la próxima semana en el Arzobispado de Sevilla (puede firmar aquí). Los padres de Noelia piden la «destitución inmediata» del párroco y el nombramiento de un nuevo pastor que «represente la verdadera esencia cristiana: empatía, inclusión y amor al prójimo». También exigen «una disculpa pública» y «una rectificación oficial» al Arzobispado de Sevilla, que de momento está «estudiando la situación».