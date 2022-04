El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha calentado el ambiente estos días con la visita que hará el líder de Vox, Santiago Abascal, a la ciudad. El de Anticapitalistas no duda en acusar de «provocador» a Abascal por el mero hecho de visitar una ciudad. Resulta bastante llamativo este constante ataque al líder de Vox cuando hace solo unos años no dudaba en exculpar al terrorista Otegi, de quien llegó a señalar en una entrevista que «no está claro que matase a nadie, ¿no?».

El veto que desde el Ayuntamiento de Cádiz quieren hacer a Vox contrasta con la opinión que el líder del Consistorio tiene sobre el etarra condenado Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu. En una entrevista que concedió Kichi a La Vox de Cádiz, no sólo no rechazó la posibilidad de que el etarra visitara su Ayuntamiento, sino que blanqueó completamente la figura del líder de Bildu.

«Desgraciadamente la memoria histórica sigue siendo un tema de actualidad. De presente (hablamos del año 2016). Ya le digo, encarcelados, represaliados por el régimen franquista que viven a 500 metros de sus carceleros. Y la gente que le pegaba palizas diarias. Y eso sigue siendo hoy en día. Y esa gente vive tan campante. Y otros que pagan con penas de cárcel, como el señor Otegi. Todas las víctimas son iguales», señalaba Kichi en esta entrevista, en la que llegó a decir: «No está tan claro que el señor Otegi matase a nadie, ¿no?».

Cuando recuerda el entrevistador a Kichi que Otegi «está condenado», el aclalde gaditano siguió con su proceso de blanqueamiento del terrorista: «Sí (está condenado), pero no por crímenes de sangre». Efectivamente, no está condenado por delitos de sangre, pero sí por secuestro y, como le recuerda el periodista a Kichi, «por intentar rearmar una banda terrorista…». La respuesta del alcalde de Cádiz: «En las cabezas de los gaditanos le puedo asegurar que no está el señor Otegi. Por tanto, en la mía tampoco».