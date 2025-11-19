Condenan a un concejal socialista de Almería por pelearse con un vecino de Vox: «¡Fachas de mierda!»

El Juzgado de lo Penal n.º 4 de Almería ha condenado por delitos de lesiones al concejal socialista de Alsodux, José Manuel Gil, y a Miguel Amate, vecino del municipio y candidato de Vox en las últimas municipales, al considerar probado que ambos protagonizaron un enfrentamiento «recíproco» en el que no se empleó ninguna piedra, pese a la denuncia inicial del edil.

El concejal deberá pagar una multa de 360 euros por dos delitos de lesiones leves y otros 360 euros en indemnizaciones a Amate y a su esposa. El vecino vinculado a Vox ha sido condenado a la misma pena de multa por un delito de lesiones y al pago de 1.410 euros, ya que durante la pelea fracturó la nariz al edil.

La magistrada da por acreditada una «enemistad» previa entre las partes, asociada a la candidatura de Amate por Vox, pero descarta que los hechos constituyan un delito de odio. También rechaza la acusación de atentado a funcionario público al entender que el concejal no estaba ejerciendo funciones propias de su cargo en el momento del incidente. La acción de Amate, añade la juez, fue únicamente en «represalia al ataque» del concejal «contra su esposa».

El fallo reconstruye los hechos del 7 de julio, cuando el concejal pasó en coche frente a la vivienda del matrimonio y se enzarzó en una discusión con la mujer, a la que llegó a decir: «¡Os odiamos! ¡Os tenemos que echar del pueblo, fachas de mierda!». Según la juez, el edil bajó del vehículo, la agarró del cuello y la empujó contra el murete de la casa mientras la insultaba: «¡Hija de puta!». La víctima logró zafarse y refugiarse en el interior de la vivienda.

Su marido salió entonces para «recriminar su conducta» al concejal, que estaba de nuevo en el coche. A través de la ventanilla abierta le propinó un golpe «con la mano». El socialista bajó del vehículo y ambos iniciaron una pelea con «golpes mutuos» hasta que varios vecinos intervinieron para separarlos.

La magistrada atribuye la fractura nasal del concejal a ese forcejeo y considera de «extrema exageración» su versión de que había sido atacado con una piedra, extremo que tampoco corroboraron los testigos que él presentó. Frente a ello, destaca la «minuciosidad y plena coincidencia» de los testimonios del matrimonio, respaldados por los partes médicos, y la declaración de dos vecinos que describieron simplemente «un acometimiento recíproco entre dos varones» sin uso de objetos contundentes.