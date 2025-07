Rompen la nariz a pedradas a un concejal socialista de Almería: «Querían matarle»

El municipio almeriense de Alsodux se ha visto sacudido por un vergonzoso ataque que ha tenido como víctima al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, José Manuel Gil (PSOE), quien sufrió la rotura de la nariz y diversas lesiones en el rostro tras ser brutalmente agredido con una piedra mientras conducía su vehículo. El propio alcalde de la localidad, Manuel Cuadra, ha denunciado públicamente lo sucedido y ha asegurado que el agresor «quería matarle».

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, concretamente sobre las 20:40 horas, cuando el edil circulaba por Alhama de Almería con la ventanilla de su vehículo bajada y el cinturón de seguridad abrochado. Fue en ese momento cuando, de forma sorpresiva, un individuo le golpeó repetidamente en el rostro con una piedra de grandes dimensiones a través de la ventanilla, al tiempo que le profería insultos.

El ataque, según el relato del propio alcalde, fue «con clara intención de acabar con su vida». «Le golpeó directamente en la cara, en la parte frontal, con mucha violencia. Si no llega a ser por los testigos, que actuaron con rapidez, podríamos estar hablando de una tragedia aún mayor», ha manifestado Cuadra en declaraciones recogidas por Europa Press.

Tras la agresión, el concejal quedó visiblemente aturdido, pero logró descender del vehículo e identificar al presunto autor, un vecino con el que ya había tenido varios enfrentamientos previos y que, además, se presentó como candidato en las últimas elecciones municipales. Posteriormente, el edil fue trasladado al centro de salud de Alhama de Almería, desde donde fue derivado al Hospital Torrecárdenas, en la capital, donde los facultativos confirmaron la fractura nasal. A pesar de la gravedad de la lesión, fue dado de alta tras recibir las primeras curas.

La Guardia Civil ha confirmado que la víctima interpuso denuncia durante la madrugada del martes en el cuartel de Huércal de Almería. A raíz de ello, se ha abierto una investigación en la que ya se ha tomado declaración tanto a los denunciantes como a testigos de los hechos, mientras se espera que el presunto agresor comparezca en dependencias de Alhama de Almería para ofrecer su versión.

El alcalde, visiblemente indignado, ha denunciado que el ataque responde a un episodio más de una escalada de hostigamiento contra miembros del equipo de gobierno. «Este concejal cuida de su madre, que tiene 90 años y depende completamente de él. No puede vivir con miedo, ni puede permitirse una agresión de este tipo, que ha sido claramente planificada y violenta», ha recalcado.

Además, Cuadra ha señalado que tanto el presunto agresor como su pareja han protagonizado ya otros episodios conflictivos con el consistorio, incluyendo denuncias previas por acoso. De hecho, según ha asegurado el regidor, en la misma jornada del lunes, la pareja sentimental del supuesto agresor también interpuso una denuncia contra el concejal agredido por una presunta agresión, lo que él considera «una denuncia falsa» y parte de una estrategia defensiva para tratar de neutralizar la gravedad de los hechos.

«Lo único que hacemos es trabajar por el pueblo. Ellos, en cambio, no han hecho otra cosa que intentar acosarnos, insultarnos y atacarnos. Dicen abiertamente que nos van a echar, que nos quieren fundir. Es una situación insostenible», ha denunciado Cuadra.

Según el alcalde, las desavenencias entre ambas partes se remontan a la regularización de un inmueble propiedad del presunto agresor y su pareja, un trámite urbanístico que habría generado un profundo malestar en el entorno de este vecino, hasta desembocar en una serie de enfrentamientos personales que ahora han terminado en una agresión física de gravedad.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado de forma urgente una orden de alejamiento para el presunto agresor, no solo respecto a José Manuel Gil, sino también para proteger al resto de miembros del equipo de gobierno, ante el temor de que puedan producirse nuevos episodios de violencia. «Esto ya no es una discusión política ni una discrepancia vecinal. Es violencia, pura y dura. No vamos a tolerarlo», ha advertido el regidor.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa con la toma de declaraciones y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. El caso ha despertado gran conmoción en la comarca y entre los representantes del PSOE de Almería, que han mostrado su apoyo al concejal herido y han exigido justicia ante lo que califican como una «agresión intolerable que atenta contra la convivencia democrática».

El ataque a José Manuel Gil no solo ha puesto en evidencia el clima de tensión política en pequeños municipios como Alsodux, sino que también ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la protección institucional de cargos públicos frente a agresiones que ya no son simbólicas ni verbales, sino directamente físicas y potencialmente letales.