Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET advierte de vientos fuertes y cambios de temperatura

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, con lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán en el tercio occidental, mientras que en el interior oriental se registrarán ascensos notables. Los vientos del suroeste serán moderados, con intervalos y rachas muy fuertes, especialmente en el tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de febrero

Lluvias persistentes y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que no da tregua, se anticipan chubascos desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más cálido. A primera hora, el viento soplará del sur a una velocidad notable, lo que podría añadir un toque fresco a la mañana.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y la lluvia podría intensificarse, dejando un ambiente cargado y húmedo. La máxima alcanzará los 20 grados, aunque la sensación térmica podría ser más elevada. Con el sol asomando a las 08:23 y despidiéndose a las 18:52, hoy será un día de contrastes, donde la naturaleza se muestra en su faceta más dinámica.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 11. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, acompañada de vientos fuertes que alcanzarán los 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias que continuarán y temperaturas que apenas llegarán a los 18 grados. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielos nublados y posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la mañana, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 13 y 19 grados. A lo largo del día, existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas y el viento soplará de forma moderada, aportando una sensación fresca.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el tiempo para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el día.

Ambiente húmedo y ventoso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y aunque las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 15°C, la sensación térmica podría descender a 15°C. A medida que avance la mañana, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría hacer que la jornada se sienta aún más fría.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, también en torno al 100%. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 18°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 18°C. Con el sol saliendo a las 08:23 y poniéndose a las 18:55, Cádiz disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque el tiempo no será el más propicio para actividades al aire libre.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, especialmente por la tarde y noche, donde se esperan condiciones muy húmedas y temperaturas que apenas alcanzarán los 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento del sur también podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde, cuando el mercurio alcanzará los 20 grados, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Con un viento del sur que soplará a 35 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales. La humedad, que alcanzará hasta el 85%, hará que la sensación de calor sea más intensa, así que es mejor estar preparado para un día variable.

Granada: cielo nublado y lluvias intensas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados. La humedad será alta, lo que acentuará la sensación de frío, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo empeorará, con lluvias intensas esperadas tanto por la tarde como en la noche.

Con temperaturas que no superarán los 8 grados, es mejor optar por ropa impermeable y un paraguas a mano. La jornada promete ser muy húmeda, así que es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa mientras se escucha el sonido de la lluvia.

Almería: cielo cubierto y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 17 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que continuarán hasta la tarde, cuando el mercurio alcanzará los 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Con el viento del sur soplando a 45 km/h y rachas que podrían alcanzar los 75 km/h, se recomienda precaución al salir. La tarde-noche se presenta con una alta probabilidad de lluvias, por lo que es aconsejable llevar paraguas y abrigarse ante el descenso de temperaturas que se espera al caer el sol.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET