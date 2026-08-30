Cielos despejados y brisas en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos mayormente poco nubosos o despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz hoy, 30 de agosto de 2026, aunque no se descartan intervalos de nubes bajas y brumas, especialmente en el litoral mediterráneo. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, manteniéndose localmente sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con brisas en la costa y un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 30 de agosto

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se presenta despejado y sereno en Sevilla, como si se desperezara lento al amanecer. Las temperaturas comienzan en 18 grados, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:52, avanza en su recorrido, alcanzaremos un calor abrazador de hasta 36 grados al mediodía. La brisa suave, con vientos de aproximadamente 5 km/h, se siente como un susurro refrescante, haciendo que el ambiente se sienta bastante agradable.

Ya por la tarde, el calor persistirá, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más agobiante. Aunque no hay previsión de lluvias o tormentas, la humedad relativa puede hacer que el aire se sienta algo pesado, alcanzando hasta el 75%. Al final del día, mientras el sol se despide a las 20:55, el cielo permanecerá despejado, prometiendo una noche tranquila y cálida en la ciudad.

CÃ³rdoba: nubes amenazadoras y viento fuerte

En Córdoba, el aire se siente revuelto, como si la naturaleza estuviera preparando una sorpresa. Las nubes amenazadoras cubren el cielo, mientras ráfagas de viento comienzan a sacudir las ramas de los árboles, anticipando un día lleno de variaciones.

La mañana arranca con temperaturas frescas, alcanzando los 16°C, pero se prevé que la sensación térmica suba hasta los 38°C en horas de la tarde, cuando el viento, que puede superar los 30 km/h, se vuelva más agresivo. Con un 0% de probabilidad de lluvia en la madrugada, se espera que por la tarde la tensión en el ambiente pueda desatar lluvias intensas. Es recomendable tener a mano un paraguas y prestar atención a las ráfagas que podrían alterar cualquier paseo al aire libre.

En Huelva, cielos despejados y ambiente suave

Las condiciones para hoy se presentan con un tiempo estable, mostrando cielos mayormente despejados y temperaturas que variarán entre los 19 y 34 grados. La brisa será suave, con un viento predominante que aportará frescura en las horas más cálidas del día, pero sin previsiones de lluvia.

Este es un día ideal para aprovechar al máximo el aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o disfrutando de una comida al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad y serenidad, aprovechando el ambiente agradable de la jornada.

Ambiente ideal para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

Este martes amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un día excelente. A medida que las horas avanzan, la temperatura se mantendrá en un agradable rango entre los 21 y 27 grados, con una sensación térmica que alcanzará hasta los 30. El viento soplará de manera ligera, a unos 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 8 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco.

La jornada se presenta sin riesgo de lluvia ni en la mañana ni en la tarde-noche, mientras que la humedad será variable, oscilando entre un 35% y un 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con un total de más de 13 horas de luz natural, la puesta del sol a las 20:55 cerrará un día perfecto para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielos despejados y brisa agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que hace la temperatura mínima de 21°C aún más placentera. La sensación térmica se mantiene fresca, ideal para comenzar el día con energía. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35°C por la tarde, pero el viento moderado de 10 km/h proporcionará cierto alivio.

Con estas condiciones, es recomendable disfrutar del sol, pero no olvides usar protección solar y llevar una botella de agua. La ropa ligera será tu mejor aliada para afrontar el calor que se irá instalando. ¡Aprovecha el buen tiempo!

Cielo despejado con chubascos aislados en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas alrededor de los 21°C. Sin embargo, a medida que avanza el día, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 30°C en la tarde, mientras el viento sopla del sureste con una velocidad suave de 10 km/h, creando una atmósfera agradable.

A pesar de la bonanza de la mañana, se prevén chubascos aislados que podrían presentarse desde media mañana, así que será prudente que quienes salgan lleven un paraguas. La noche ofrecerá un ligero descenso térmico, manteniendo la sensación térmica en torno a los 21°C, ideal para disfrutar del ambiente cálido de la ciudad.

Granada: cielo despejado y calor intensificado

La mañana en Granada se presenta con un cielo despejado, ideal para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondarán los 19 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable para iniciar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 36 grados por la tarde. La recomendación es vestir ropa ligera y protegerse del sol, ya que la humedad estará en niveles bajos, lo que permitirá que la calidez se sienta más intensa.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, ideal para disfrutar del comienzo del día. A medida que avance la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 27°C, contrastando con los frescos 20°C de la mañana. La brisa del viento, que soplará desde el sur a una velocidad de 10 km/h, añadirá una sensación agradable al ambiente.

Se prevé una tarde cálida y luminosa, perfecta para actividades al aire libre. Sin embargo, a última hora, el cielo podría nublarse ligeramente y se anticipan chubascos intermitentes. Se recomienda llevar consigo una chaqueta ligera y mantenerse hidratados para disfrutar al máximo de esta jornada en Almería.