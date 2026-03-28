Cielos despejados y algunas lloviznas en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 28 de marzo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, donde podrían producirse algunas lloviznas. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de marzo

Cielo nublado y tarde soleada en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados al amanecer y alcanzarán los 25 en su punto álgido, mientras que el viento, que soplará de forma moderada, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, dará al ambiente un toque pesado, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su calidez. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 22 grados y el viento, aunque presente, no será un inconveniente. Con la puesta del sol a las 19:42, los sevillanos podrán disfrutar de una noche tranquila, ideal para pasear y disfrutar de la vida al aire libre, sin preocuparse por la lluvia ni el frío.

Córdoba: nubes grises y posibilidad de lluvia

El cielo de Córdoba se presenta hoy con un aire de incertidumbre, donde las nubes grises se amontonan, presagiando un día marcado por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 6 grados, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una sensación de movimiento constante en las calles.

Por la tarde, el panorama cambiará drásticamente, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados, pero no sin antes enfrentar ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad, que puede llegar hasta el 100%, sumará un toque de incomodidad. Es recomendable llevar paraguas, ya que las lluvias podrían hacer su aparición en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados. Aunque se prevé un leve viento de hasta 6 km/h, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad de la temperatura y la tranquilidad que ofrece el entorno. Un buen momento para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 13°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser de 21°C, lo que sugiere un ambiente agradable. A medida que avanza la jornada, el viento soplará de manera suave desde el este a 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La humedad, que alcanzará un 90%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 19°C. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz, que se extenderán desde las 07:17 hasta las 19:43. En resumen, será un día fresco y agradable, perfecto para pasear por la ciudad.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 9 grados, pero se espera que vayan en aumento a medida que avance el día.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde. Es un buen momento para salir a disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol.

Cielo despejado con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18 grados, mientras el viento del este sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevén chubascos intermitentes desde media mañana, con una probabilidad de lluvia del 20% hasta el mediodía. La tarde se mantendrá seca, ideal para pasear, pero no olviden llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría descender a 12 grados por la noche.

Granada: cielos despejados y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en las temperaturas que alcanzarán los 17 grados por la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para la noche, cuando el termómetro vuelva a descender. ¡Aprovecha el sol y disfruta del día!

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 10°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 18°C por la tarde, aunque se prevén chubascos intermitentes que podrían aparecer desde media mañana.

Con el viento soplando del sureste a 15 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y estar preparado para posibles lluvias en la tarde. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 80%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que no olvides hidratarte.