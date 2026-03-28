Uno de los mejores colegios de Cataluña según la Lista Forbes 2026 tiene huerto, cocinas y pedagogía alternativa y muchos famosos estudiaron en él

Forbes ha publicado la lista de los mejores colegios de España en 2026, considerando los más de 28.000 centros educativos que hay en el país. Sin embargo, entre los 100 destacados no aparece ningún colegio público; la mayoría son privados y sólo nueve son concertados. La gran mayoría de estos centros ofrecen multilingüismo, impartiendo clases en alemán, francés o chino, además de inglés y castellano. Asimismo, destacan sus instalaciones deportivas, teatro y danza, aulas de música y arte, huerto y sala multisensorial, además de su participación en foros internacionales.

La lista de los 100 mejores colegios de España según Forbes en 2026 refleja una concentración significativa en determinadas regiones. Madrid lidera con 34 colegios, seguida de Valencia con 17, Barcelona con nueve, Málaga con cinco, Alicante con cuatro, Baleares con tres, Asturias con dos, Pontevedra con tres, Cádiz con tres, Almería con tres, Sevilla con tres, Murcia con dos, La Coruña con dos, Navarra con uno, Zaragoza con uno, Toledo con uno, Girona con uno, Vizcaya con uno, Badajoz con uno y Córdoba con uno. Entre los28 criterios utilizados para elaborar el ránking se incluyen aspectos relacionados con los modelos de enseñanza, la diversidad de la oferta educativa y los recursos y materiales disponibles en cada centro.

Los mejores colegios en 2026 según Forbes

El Agora Barcelona International School «imparte los programas del Bachillerato Internacional y forma parte del grupo educativo Globeducate. Ofrece el Programa de la Escuela Primaria (PYP), el Programa del Diploma y el Career-related Programme, además de Bachillerato Nacional, Formación Profesional y High School. La dimensión internacional se refuerza con intercambios, actividades académicas y artísticas en red global, viajes de etapa y salidas culturales trimestrales.

El voluntariado se integra en el programa CAS del IB. Está acreditado como Eco School con bandera verde y cuenta con huerto escolar y espacios de outdoor learning. Dispone de biblioteca, laboratorios, piscina, canchas deportivas y zonas verdes renovadas. Ofrece enseñanza en inglés, catalán, alemán y francés. El profesorado cuenta con titulación oficial y formación continuada, y el centro aplica protocolos específicos de salvaguarda y protección del alumnado».

Lista Forbes

Agora Granada College International School, en Atarfe (Granada), es un «Colegio del Mundo IB que ofrece el Continuum completo del Bachillerato Internacional (PEP, PAI y Programa del Diploma), además de Bachillerato Nacional LOMLOE». Su proyecto lingüístico combina castellano e inglés e incorpora francés y chino mandarín, con opción de certificaciones (Cambridge, Instituto Confucio, DELF/DALF). Aquí estudiaron Carmen Santaella Arco, Carlota Valenzuela, Carolina Peula Cervera y Paula Rejón Alcalde.

Agora Madrid International School, en Villaviciosa de Odón (Madrid), ofrece Bachillerato Nacional e Internacional, desarrollando un «proyecto multilingüe con inglés como lengua principal e incorpora alemán y francés». Complementa la formación con huerto escolar, sostenibilidad, iniciativas solidarias, actividades de oratoria y pensamiento crítico como MUN y liga de debate, viajes deportivos y visitas a estudios de televisión y radio. Aquí estudiaron Zoe Bonafonte, Olivia Bay, Begoña Villacís y Javier Navarro.

Agora Portals International School, en Portals Nous (Islas Baleares), es el único centro de Baleares que ofrece el IB Continuum completo y un proyecto plurilingüe en inglés, castellano y catalán, con alemán, francés y chino como lenguas adicionales. Forma parte del grupo Globeducate y estructura su propuesta en torno a cinco pilares: IB, Multilingüismo, STEAM, Deporte y Shaping the World.

Alameda International School, en Madrid, es un «centro privado familiar con más de 60 años de trayectoria y autorizado para impartir el IB Continuum (PEP, PAI y Programa del Diploma)». Su modelo se basa en el aprendizaje experiencial y el desarrollo integral en alianza con las familias. Impulsa intercambios internacionales, voluntariado, huerto escolar, viajes de etapa y programas deportivos y musicales, reforzando liderazgo, debate y disciplinas STEM. Aquí estudiaron Gil Marín, Esteban Rivas, Pablo Ruz, Jorge Garbajosa, Dolores Delgado, Baba Miller, Javier Serrano y María González-Villanueva.

Alegra British & International School, en Majadahonda (Madrid), es un colegio femenino que integra el Currículum Británico con el Bachillerato Internacional, configurando un itinerario académico continuo y exigente. Impulsa un modelo de formación integral con voluntariado, House System, educación emocional y proyectos artísticos como su producción anual de ópera.

British School Alzira, en Alzira (Valencia), desarrolla el Currículum Nacional Británico desde los 0 hasta los 18 años, con inglés como lengua vehicular y metodología basada en learning by doing. Está acreditado por el Gobierno británico y reconocido por el Ministerio de Educación español, garantizando la homologación de estudios y acceso a universidades nacionales e internacionales.

British School Gandia, en Gandia (Valencia), combina inglés vehicular con Currículum Nacional Británico hasta Bachillerato Británico (A-Levels). Dispone de biblioteca, laboratorios, piscina, pistas deportivas y rocódromo, además de enfermería, SENCO, comedor con cocina propia y programas de refuerzo académico.

British School of Valencia, en Valencia, considerado uno de los mejores colegios de España según la Lista Forbes 2026, ofrece Currículum Nacional Británico con doble titulación oficial de A-Levels y Bachillerato. Dispone de Makerspace, laboratorios, cabinas de música insonorizadas, aula de arte y gimnasio, además de cocina propia, departamento de salvaguarda con psicólogos y psicopedagogos y Safe Space para acompañamiento emocional.