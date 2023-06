¿Cuántas lenguas se hablan en China y cuál es el idioma oficial?

China es el segundo país más poblado del mundo, solo por detrás de la India, con más de 1.400 millones de habitantes, y una de las principales cuestiones que muchas personas se plantean es la de cuántas lenguas se hablan. El país está dividido en 22 provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios con jurisdicción central y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao).

Teniendo esto en cuenta, la diversidad étnica es muy amplia. China reconoce de forma oficial 56 grupos étnicos, y el han es el más numeroso de todos, y constituye el 91,51% de la población del país. Es el grupo étnico más grande del mundo, y se estima que en la actualidad lo forman 1.200 millones de personas.

La mayoría de las lenguas que se hablan en el país asiático se engloban en el idioma chino. Se trata de un macroidioma del que forman parte un gran número de dialectos. Los más hablados son los siguientes:

Mandarín: lo habla el 70% de la población de China, sobre todo en el norte, centro y suroeste del país. Tiene más de 1.100 millones de habñtantes y es muy diferente de las lenguas del sur, como el wu o el cantonés. Ambos no son dialectos del mandarín, sino idiomas chinos distintos.

Wu: se trata de una de las principales lenguas que se hablan en China, y se estima que tiene 80 millones de hablantes en la actualidad.

Yue: es una agrupación de diferentes variedades de chino, como el cantonés o el pinghua. Tiene 75 millones de hablantes.

Min: aunque en muchos casos se hace referencia al min como un dialecto del chino, en realidad las diferentes variedades min son una rama independiente.

Xiang: el idioma xiang se habla principalmente en las provincias de Guangxi y de Hunan. Lo hablan 36 millones de chinos.

En la actualidad, China tiene 302 lenguas vivas, y los lingüistas han dividido el chino en 10 grupos principales, y al mismo tiempo cada grupo tiene varios subdialectos. Cabe señalar que todos los idiomas que se hablan en China son tonales. El mandarín en concreto tiene cuatro tonos básicos y uno neutral. Este es uno de los aspectos que más dificulta el hecho de aprender chino porque interpretar mal el tono puede cambiar por completo el significado de una palabra.

El chino mandarín no utiliza un alfabeto latino, sino que se compone de unos 20.000 caracteres distintos. Se calcula que un hablante medio maneja alrededor de 3.000. En lo que respecta a la gramática, es relativamente sencilla por varios motivos: no hay sustantivos específicos de género, no se diferencian entre nombres en singular y en plural y no hay conjugaciones verbales.