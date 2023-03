La «chulería» del alcalde socialista de Dos Hermanas contra Vox: «¡Que te calles y te sientes!»

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) y candidato a la Alcaldía, Adrián Trashorras, ha denunciado la «bronca» en el último Pleno, en el que el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, adoptó una postura «caciquil» contra el líder municipal de Vox, mandándole callar y gritándole para que se sentase al recriminarle éste que eludiera las cuestiones que le formulaba Vox mientras le mostraba el documento de ruegos y pregunta del grupo municipal.

Según ha relatado Trashorras a OKDIARIO Andalucía, en «ningún caso» queda recogido en el Reglamento del Pleno que «no se puedan exhibir documentos ni señalar con el dedo» a los mismos. El líder de Vox ha recalcado que la actitud «altanera, hostil, prepotente y chulesca» del primer edil socialista quedará reflejada una vez salga a la luz el soporte audiovisual del videoacta, que se aprobará en el siguiente Pleno.

El candidato a la Alcaldía señala el intento del regidor de «silenciar» a Vox. «El Pleno no es un espacio de exposición de promesas electorales. Lo único que queremos, con total legitimidad, es que los nazarenos tengan la información debida de a qué se dedican los recursos municipales», recalca Trashorras a este periódico.

«Estábamos desarrollando -el pasado día 24- la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo, cuando en el último apartado dedicado a ruegos y preguntas, toma la palabra el concejal portavoz del equipo de gobierno para responder a lo que considerase oportuno», si bien «sus contestaciones nada tenían que ver con las preguntas que se le formulaban», e incluso llegó a disertar sobre cuestiones que atañen a «Castilla y León», según apunta Trashorras.

El líder municipal de Vox detalla que «en un momento determinado, y como no me estaba contestando, levanto el folio donde vienen recogidas las preguntas y se lo enseño con la otra mano para indicarle que contestara lo que correspondía. Como siguió disertando y no me miraba, se le pidió verbalmente que por favor se remitiera a las preguntas. Esto motivó una respuesta totalmente desairada y fuera de lugar por parte del alcalde, que a ‘grito pelao’ me dijo: ¡Que te calles! ¡Que te calles y te sientes!».

«Empleó unas formas totalmente caciquiles, se le notaba bastante nervioso. Teme perder el control y sabe que Vox lidera ya una oposición frontal a sus políticas sectarias, pero en ningún caso nos va a amedrentar, y menos con malos modos, de forma chulesca, prepotente, hostil y altanera. De ningún modo va a obtener a base de gritos la obediencia del portavoz de Vox. Si hubiera sido educado, nos cita el artículo del Reglamento y el motivo por el cual nos llama al orden, ese sutil tacto hubiera exigido obediencia», sentencia Trashorras.

Las preguntas formuladas al alcalde socialista por el líder municipal de Vox fueron las siguientes:

– ¿Qué plaza/puesto ocupa la persona titular y/o suplentes de gestionar las cuentas institucionales en redes sociales y/o comunicación en la plantilla presupuestaria? Indíquese categoría, formación profesional, titulación académica que poseía, descripción detallada de la plaza/puesto y retribuciones brutas anuales, así como las retribuciones totales extraordinarias percibidas en 2022.

– ¿Cuáles son los criterios para el seguimiento en las distintas redes sociales, de perfiles de personal político? ¿Cuáles son los motivos para no difundir en redes sociales la actividad política de los miembros de esta Corporación no de gobierno? ¿Por qué no se ha incluido el seguimiento de los perfiles de las distintas redes sociales de los miembros de la Corporación no de gobierno?

– ¿Quién es el responsable de la toma de decisiones de seguimiento u omisión de perfiles políticos, sindicatos, asociaciones o partidos políticos? ¿Qué criterio técnico o profesional adopta para tomar la decisión de seguir u omitir su seguimiento?