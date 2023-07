CCOO y UGT no se esconden: dicen que «no hay ninguna excusa» para no votar al PSOE

UGT y CCOO han lanzado este miércoles un llamamiento a la ciudadanía para votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Dentro de su campaña particular de cara al 23J, ambos sindicatos han pedido a la clase trabajadora que el próximo domingo devuelva en las urnas «la confianza hacia el gobierno progresista». «No hay ningún ciudadano que no tenga ni una sola excusa para no apoyarle en la conquista de derechos», han señalado.

El Gobierno de Sánchez aprobó el pasado marzo la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales por importe máximo de 17 millones de euros. Recientemente, el líder de Vox, Santiago Abascal, advertía de que si su formación entraba en el Gobierno pondrá «en su sitio» a UGT y CCOO, a quienes tildó de «sindicatos del crimen». En Castilla y León, Vox ha logrado eliminar el 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos.

Consciente de lo que puede llegar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, llamaba este martes «comemierdas» a Vox en respuesta al «comegambas» con el que los dirigentes y simpatizantes de la formación suelen referirse a los líderes sindicales.

Reunión PSOE-UGT-CCOO en Cádiz

Arropado por dirigentes socialistas provinciales, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y secretario general del PSOE de Cádiz, ha mantenido este miércoles un encuentro con los representantes sindicales.

El secretario general de UGT Cádiz, Antonio Pavón, ha afirmado que «no hay trabajador ni autónomo que no tenga conciencia de agradecer al Gobierno progresista lo que ha hecho».

Por su parte, Ruiz Boix, también número tres en las listas al Congreso por Cádiz, ha destacado el «compromiso» del Gobierno de Sánchez con la provincia «hasta el último minuto». El socialista ha denunciado que «sindicatos de baja representación, alentados por otras fuerzas políticas, quieran manchar la imagen positiva del empleo en la provincia de Cádiz».

A su juicio, los astilleros de la Bahía «son fiables en el trabajo que desarrollan de manera histórica, y ahora desde la investigación y la innovación, hasta convertirla en una de la industrias navales más avanzadas del mundo».

Asimismo, los representantes de las dos centrales sindicales, a los que se ha sumado Ruiz Boix, han rechazado las críticas al servicio de Correos por el caos en el voto por correspondencia y han realizado un reconocimiento a los empleados de la empresa pública que han trabajado «duro» para asegurar el derecho al voto. «No podemos poner en duda los servicios públicos, nos jugamos la calidad y garantía de un sistema democrático», han remarcado.