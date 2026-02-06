Así recibió la alcaldesa de Ronda a los evacuados de Grazalema: «Ponemos nuestros recursos a su disposición»

La alcaldesa de Ronda (Málaga), Mari Paz Fernández, ha recibido este jueves a los vecinos de Grazalema evacuados de forma preventiva a causa del fuerte temporal de lluvias que azota a Andalucía. Los afectados llegaron a la ciudad malagueña tras abandonar sus viviendas por el riesgo de desprendimientos y la inestabilidad del terreno, en una de las decisiones más drásticas adoptadas durante este episodio meteorológico.

El recibimiento tuvo lugar en el polideportivo municipal El Fuerte, habilitado como centro de acogida de emergencia. Allí, la regidora rondeña, acompañada por el alcalde de Grazalema y responsables de los servicios de emergencia, se ha dirigido a los evacuados para asegurarles que todos sus «recursos» se encuentran a su disposición.

«Tienen ustedes aquí para sentarse, para comer y para asearse. Si alguna persona lo necesita, están los servicios sanitarios. También hay una zona para niños y otra para animales. Pueden ustedes hacer uso de todo ello hasta que podamos reubicarlos en algún otro sitio», informó la alcaldesa.

Aunque el polideportivo fue el primer punto de recepción, ninguno de los evacuados pasó allí la noche. Tras la cena, el Ayuntamiento de Ronda, en coordinación con la Junta de Andalucía y con la colaboración de empresarios locales, organizó el traslado de los vecinos a hoteles y alojamientos turísticos de la ciudad, con el objetivo de ofrecerles mayor comodidad mientras dure la emergencia.

El pabellón, mientras continuará habilitado a lo largo de este viernes y el fin de semana para que los afectados acudan, si lo desean «a desayunar y a comer», hasta que las inclemencias meteorológicas amainen.

La evacuación de Grazalema fue decretada por la Junta de Andalucía tras varios días de lluvias intensas que han saturado el terreno y elevado el riesgo de deslizamientos en una zona de compleja orografía. Según las previsiones oficiales, los vecinos no podrán regresar a sus viviendas al menos durante los próximos seis o siete días, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas y se completen las evaluaciones técnicas.