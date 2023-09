Así fue el intento de secuestro de un marroquí a un niño en Jaén: «No se lo llevó porque le acorralamos»

A plena luz del día y en presencia de madres y menores. El intento de secuestro de un niño de dos años en un parque infantil de Jaén tiene conmocionados a los vecinos del barrio de Las Bernardas, que siguen sin superar el susto. Un inmigrante ilegal, ya detenido, trató de llevarse al pequeño por la fuerza, pero la rápida reacción de los allí presentes frustró su objetivo. «Le acorralamos entre todos hasta que vino la Policía», relata una testigo a OKDIARIO Andalucía.

El suceso tuvo lugar a las 18:30 horas de este martes en un parque ubicado en la plaza Obispo García de Castro de la capital. El presunto autor, un joven marroquí de 21 años, merodeaba la zona de recreo infantil. A unos metros aguardaba un segundo varón, de 26 años, también marroquí, que levantó las primeras sospechas porque «estaba mirando a todos lados», relata la testigo.

De pronto, el más joven agarró al pequeño y salió a la carrera. Los llantos del menor alertaron a la madre, que se encontraba en un banco cercano: «¡El niño!, ¡el niño!». La voz de alarma movilizó a los vecinos, que acorralaron al secuestrador y evitaron su huida, reteniéndolo hasta la llegada de la Policía.

«Fue muy rápido todo. ¿Quién se va a pensar que se van a llevar a un niño en un parque? Es que no es un parque donde se trafique ni nada de eso. Muchas mamás de colegios de alrededor se juntan allí. Es un parque infantil normal, adonde van los niños a tomar la merienda y a hablar las madres de sus cosas y comer pipas. ¿Dónde van allí a robar un niño? Que eran las seis y media de la tarde, a plena luz del día, que no eran las diez de la noche», comenta la testigo a este periódico.

«Fue raro que el más jovencillo estuviera pegado a los chiquillos. Había otra persona fuera del parque, vigilando, como pendiente de algo. El niño no es que se hubiera caído al suelo ni nada, estaba jugando tan normal, corriendo en el parque. De repente lo cogió en brazos, como quien coge una barra de pan. Justo hay un parking debajo, no sé si habría un coche esperando. El niño empezó a llorar, la madre a gritar y los que estábamos allí, también: ‘¡Qué hacéis!, ¡qué hacéis!’. Lo soltaron y echaron a correr, pero les acorralamos para que no pudieran escapar. Decían: ‘perdón, perdón’. La gente se asomaba a los ventanas. La madre llamó a la Policía Local y el resto les pillamos en una de las salidas», señala.

La Policía tardó unos minutos en llegar al lugar. Los agentes procedieron al arresto del varón de 21 años por un presunto delito de detención ilegal. El joven, que se encuentra en situación irregular en España, es de nacionalidad marroquí, tal y como han confirmado a OKDIARIO Andalucía fuentes de la Policía Nacional. Al requerir la documentación al hombre que le acompañaba, los agentes constataron que éste también está en situación irregular en nuestro país, motivo por el que fue igualmente arrestado.

La vecina que presenció los hechos remarca a este periódico que Las Bernardas es un «barrio bueno» donde «no había problemas», aunque en los últimos años ha aumentado «la presencia de magrebíes en la zona». «Es absurdo todo. Ya no puedes ni pasear tranquilo. Después de lo que pasó ayer, hoy el parque estaba vacío -la entrevista se realizó este miércoles-. Llevo 21 años viviendo en Jaén, en el mismo barrio, y nunca he visto nada igual. ¿Este es el país que tenemos, que no te puedes fiar del que tienes al lado? Antes ibas con más tranquilidad. Yo desde ayer ya voy con miedo, es que no es normal», lamenta la mujer.

La Policía Nacional ha informado a primera hora de la tarde de este jueves de que el detenido por el intento de secuestro y la madre del menor «se conocían con anterioridad», si bien no ha entrado en detalles sobre esa relación. En un primer momento, la mujer no advirtió de este detalle y se ha sabido «a través de la investigación», que permanece abierta para aclarar las circunstancias que rodean este suceso. Los dos marroquíes detenidos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.